Бывший глава администрации сельского поселения Нестеровское Абдусалам Гулиев. Фото с сайта муниципалитета, http://nesteradmin.ru/category/novosti/

05 августа 2020, 18:50

Глава ингушского села лишился должности после обысков

Руководитель администрации сельского поселения Нестеровское Абдусалам Гулиев, в доме которого проводились обыски, ушел с должности. На его место депутаты избрали Османа Чакиева, сообщил источник в муниципалитете.

Вопрос о новом главе сельского поселения рассматривался на внеочередном заседании сельсовета. "Большинством голосов на должность главы администрации депутатами избран Осман Чакиев", - сказал сегодня источник в администрации, уточнив, что на этом посту Чакиев сменил Абдусалама Гулиева.

В администрации сельского поселения сообщили, что у Гулиева проходили обыски, однако причину представитель местных властей не назвал. По данным источника, мероприятия силовиков были связаны с делом о мошенничестве, передал "Интерфакс". Ранее Абдусалам Гулиев занимал должность начальника Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Ингушетии, сообщила 22 июля "Фортанга".

На сайте администрации Нестеровского поселения к 18.50 мск главой муниципалитета указан Абдусалам Гулиев.

"Кавказский узел" писал, что 11 сотрудники правоохранительных органов провели обыски в администрации Магаса. Это произошло после задержания бывшего мэра Магаса Якуба Белхороева, который также ранее занимал должность главы ингушского отделения Фонда социального страхования.

Примечание:

"Депутат ингушского парламента задержан по делу о крупном хищении", "Продлен домашний арест ингушского журналиста Майсигова", "Источники заявили об освобождении братьев Якуба Белхороева".

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