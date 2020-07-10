Депутат ингушского парламента задержан по делу о крупном хищении

10 июля 2020, 17:20

Бывший глава ингушского отделения Фонда социального страхования Якуб Белхороев заподозрен в хищении 17 миллионов рублей. По данным источника, задержанный является одним из лидеров баталхаджинцев.

Депутата Народного собрания республики Якуба Белхороева задержали сотрудники ФСБ и МВД. "По версии следствия, Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения", - говорится в сообщении Следственного комитета.

В ближайшее время Белхороеву будет предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере, следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте, сообщается в публикации на сайте Следкома. По 160 статье Уголовного кодекса Якубу Белхороеву грозит до шести лет заключения.

Как писал "Кавказский узел", в 2011 году Якуб Белхороев был назначен мэром Магаса.

Администрацию Магаса Белхороев возглавлял до 2014 года, после чего и стал управляющим регионального отделения Фонда социального страхования. Параллельно, с 2016 года, он стал депутатом Народного собрания от "Единой России". Является членом парламентского комитета по образованию, культуре и связям с религиозными организациями, указано на сайте Народного собрания Ингушетии.

В доме Белхороева в селении Сурхахи прошли обыски, сообщил сегодня Telegram-канал The Magas Times.

Силовики задержали депутата Народного Собрания Ингушетии, главу баталхаджинской религиозной организации и ОПС - Якуба Белхороева.

Якуб Белхороев, является внуком почитаемого в республике духовного наставника Батал-хаджи Белхороева и одним из лидеров баталхаджинской религиозной организации, со ссылкой на источник информировал сегодня "Интерфакс". Ранее по делу об убийстве начальника центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата был арестован племянник Якуба Белхороева, говорится в публикации.

17 июня по подозрению в причастности к покушению в январе 2019 года на Ибрагима Эльджаркиева был задержан житель села Экажево. Это покушение было неудачным, но Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве уже в ноябре 2019 года. Вместе с ним был убит и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев.

Источники предположили, что убийство Эльджаркиева является результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. Следком пришел к выводу, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Ибрагима Эльджаркиева. По данным Следкома, версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются.

Баталхаджинцами, или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".