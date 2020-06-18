Житель Ингушетии задержан по делу о покушении на Эльджаркиева

18 июня 2020, 07:32

Силовики задержали в Ингушетии жителя села Экажево по подозрению в причастности к покушению в январе 2019 года на руководителя центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.

Как писал "Кавказский узел", первое покушение на жизнь начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева произошло 12 января 2019 года. Его машина была обстреляна на федеральной трассе в нескольких километрах от пограничного поста между Ингушетией и Чечней. Тогда находившиеся в машине трое полицейских получили ранения, но сам Эльджаркиев не пострадал.

Переживший покушение в январе 2019 года начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября 2019 года в Москве, вместе с ним был убит и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева является результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. Следком пришел к выводу, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Ибрагима Эльджаркиева. По данным следкома, версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются.

В Ингушетии в ходе расследования уголовного дела о первом покушении в январе 2019 года на начальника Центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан местный житель, сообщило 17 июня со ссылкой на информированный источник агентство "Интерфакс-Юг".

"В среду силовики провели обыски в доме жителя села Экажево Хидриева, который может быть причастен к покушению на руководителя центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева, в результате которого погиб его охранник. В рамках этого дела он задержан. В составе ОПГ мужчина мог выполнять роль киллера", - процитировало свой источник агентство.

Сразу после покушения подозреваемый некоторое время, предположительно, скрывался от правоохранителей в Грузии, после возвращении на основании полученной оперативной информации он был задержан, информирует агентство.

Силовики также проверяют причастность задержанного жителя Ингушетии к разбойному нападению на магазин "Эльдорадо" в ноябре 2015 года в Назрани, сообщило 17 июня ингушское издание Bakdar.org.

В ноябре 2015 года четыре человека, вооруженные автоматическим оружием, в камуфлированной форме ворвались в магазин "Эльдорадо" в Назрани и под угрозой применения оружия похитили 276 тысяч рублей. После этого они попытались скрыться на автомашине ВАЗ-2114, но недалеко от ограбленного магазина они преградили путь автомобилю "Мерседес" под управлением 26-летнего местного жителя и, ранив его пассажира, завладели автомобилем и скрылись с места происшествия. Преступники бросили свою машину ВАЗ-2114 на месте. Пострадавший с проникающим огнестрельным ранением правого плеча был госпитализирован. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и ч.3 ст.162 (разбой) УК РФ, информировало издание.

Также в первом покушении на Ибрагима Эльджаркиева правоохранители подозревают и жителя села Яндаре, которого разыскивают по делу о убийстве 1 июня 2020 года по мотивам кровной мести своего односельчанина и родственника 42-летнего Башира Падиева, сообщило издание.