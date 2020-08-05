05 августа 2020, 11:40

Грузия анонсировала возобновление полетов в Париж

Перелеты из Тбилиси в Париж, приостановленные в марте из-за пандемии коронавируса, решено возобновить 8 августа, объявила сегодня министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Как писал "Кавказский узел", регулярное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии Грузия прекратила в марте. 8 июля Грузия начала принимать туристов из пяти стран Евросоюза – Германии, Франции, Литвы, Латвии и Эстонии. 15 июля около трехсот представителей туркомпаний Грузии провели митинг в Тбилиси с требованием открыть авиасообщение со странами-источниками турпотока. Из-за ограничений по коронавирусу сфера туризма оказалась на грани банкротства, заявили бизнесмены. 17 июля стало известно, что часть заведений общепита и гостиниц в Грузии не прошли проверки санитарной безопасности.

Французская авиакомпания Air France 9 августа начнет осуществлять полеты по маршруту Париж – Тбилиси – Париж, сообщила сегодня министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава в эфире телекомпании «Имеди». 

По ее словам, власти Грузии проводят переговоры с другими авиакомпаниями о возобновлении полетов, однако возможность полетов будет рассмотрена "с учетом эпидемиологической ситуации", передал корреспондент "Кавказского узла".

Стоимость билета на рейс между Парижем и Тбилиси начинается с 663 долларов, говорится на официальном сайте авиакомпании.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России.  Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

О том, как турбизнес Грузии пытается выжить в условиях пандемии читайте в справке "Грузия спасает турсезон-2020", подготовленной  "Кавказским узлом". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Поэтапное открытие музеев началось в Грузии", "Грузинские врачи подтвердили снижение числа заражений COVID-19", "Три медработника в Тбилиси заразились коронавирусом".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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