Усилен санитарный контроль на объектах туриндустрии Грузии и Аджарии

17 июля 2020, 13:13

Часть заведений общепита и гостиниц в Грузии не прошли проверки санитарной безопасности, 31 ресторан и кафе, а также одна гостиница оштрафованы. Не на всех объектах туриндустрии Грузии и Аджарии соблюдаются противоэпидемиологические меры, сообщила о своих наблюдениях корреспондент "Кавказского узла".

Как сообщал "Кавказский узел", предприниматели поставили под сомнение успешность туристического сезона в Грузии из-за низкого потока иностранных туристов. Владельцы хостелов заявили, что требования Минздрава к работе гостиниц в условиях пандемии коронавируса обременительны, а работники ивент-индустрии 20 июня потребовали смягчить режим самоизоляции в стране. 15 июля около трехсот представителей туркомпаний Грузии провели митинг в Тбилиси с требованием открыть авиасообщение со странами-источниками турпотока. Из-за ограничений по коронавирусу сфера туризма оказалась на грани банкротства, заявили бизнесмены.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За последние сутки в Грузии выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. "Все четыре новых случаях являются завозными, то есть импортированными. Один из них – это водитель грузового автомобиля. Остальные – это случаи, подтвержденные в карантинном пространстве", - сообщила медицинский директор инфекционной больницы Тбилиси Марина Эзугбая.

По ее словам, в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 148 пациентов с коронавирусом, среди них 38 грузинских военнослужащих, информируют сегодня "Новости-Грузия".

В целом за время пандемии в Грузии лабораторно подтверждено 1010 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии, в том числе военнослужащие, доставлен на лечение из-за границы. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 15 человек. Общее число выздоровевших составляет 885. В карантине остаются 5 640 граждан, а в стационарах под наблюдением врачей – 244, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса на 12.00 мск.

Коронавирус подтвердился у 10-месячного ребенка в селе Караджала региона Кахети, 16 июля сообщила глава регионального отделения Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Грузии Нели Хизанишвили. Ребёнка перевели в тбилисскую инфекционную больницу, источник инфицирования пока не установлен, перевела корреспондент "Кавказского узла" слова Хизанишвили, озвученные в эфире грузинского телеканала "Общественный вещатель".

Власти Грузии оштрафовали рестораны и гостиницу

Минздрав Грузии после проверок на соблюдение санитарных норм безопасности оштрафовал 31 объект питания и одну гостиницу, размер штрафа для каждого объекта составил 10 тысяч лари (около 3300 долларов США), со ссылкой на ведомство сообщило 15 июля агентство "ИнтерпрессНьюс".

По информации ведомства, также были проверены 90 ресторанов, для проверок были зарегистрированы и 2242 гостиницы, 983 из них прошли проверку, 458 – нет, и 801 гостиница не была готова к прохождению проверки.

Рекомендации санитарной безопасности в Грузии восприняты формально, заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.

"Коронавирус никуда не исчез […] Пока что у нас инфекция контролируется, однако подчеркиваю, что это не должно нас успокаивать, и вспышка коронавируса может произойти в каждую минуту. Исходя из этого, рекомендации не должны быть формальными и, в первую очередь, это наша гражданская ответственность. Поэтому прошу всех, будь то защитная маска, социальная дистанция, личная или общественная гигиена, избежание скопления и т.д. - давайте все это соблюдать", - перевела корреспондент "Кавказского узла" заявление Гамкрелидзе на брифинге.

О том, как турбизнес Грузии пытается выжить в условиях пандемии читайте в справке "Грузия спасает турсезон-2020", подготовленной "Кавказским узлом".

Корреспондент "Кавказского узла" побывала в гостинице санаторного типа "Парк Отель" в грузинском городе Цхалтубо. Персонал отеля и медицинские работники постоянно находились в медицинских масках, также носили маски официанты в ресторане и технический персонал отеля. По всему отелю были расставлены санитайзеры, а работники отеля предлагали гостям маски и перчатки. Ношение масок гостями отеля строго не контролировалось, сообщила корреспондент "Кавказского узла" 17 июля.

В период ограничений отель не работал, когда объявили о возможности возобновить деятельность, отель подал документы и после проверок открылся 15 июня, рассказал генеральный менеджер отеля Зураб. "На 30 июня загрузка отеля уже составляла более 50%, и люди продолжают приезжать", - добавил менеджер.

Не все отели в Цхалтубо смогли открыться после проверок. Так, на 3 июля был закрыт отель "Прометей", который во время эпидемии принимал людей на карантин, сообщила корреспондент "Кавказского узла".

В Аджарии санитарную проверку для возобновления рабочего процесса прошли около 180 гостиниц, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение на сайте департамента курортов и туризма региона. После трехмесячной паузы заработала и канатная дорога Батуми, гости региона могут побывать в национальных парках Аджарии, ботаническом саду и других туристических местах. Для любителей отдыха на море разрешены и водные активности, отмечается в сообщении департамента.

Некоторые отели смогли открыться для туристов в Аджарии. Так, корреспондент "Кавказского узла" побывала в отеле "Кастело маре". Персонал отель постоянно носил маски, при этом гостям их ношение было не обязательным. По наблюдениям корреспондента "Кавказского узла", маску требовали надевать только при посещении закрытого помещения офиса администратора. При этом в ресторане и на пляже, расположенном недалеко от отеля, соблюдались меры санитарной безопасности: лежаки на пляже, открытом также и для местных жителей, обеззараживались, лежаки у бассейна располагались на расстоянии двух метров друг от друга, а сдвигать их ближе имели право только члены семьи, столики и кресла в ресторане также были расставлены на безопасном расстоянии.

Корреспондент "Кавказского узла" также посетила ресторан "Шави згва" (Черное море) в Батуми, где на входе стояли санитайзеры. Однако по наблюдениям корреспондента "Кавказского узла", гости ресторана не соблюдали социальную дистанцию, что не контролировалось персоналом.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина — в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".