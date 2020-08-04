Взрыв на заправке в Динском районе Краснодарского края. © Кадр из видео канала «Typodar» на youtube.com, youtube.com/typodar

04 августа 2020, 08:23

Предприниматель арестован по делу о взрыве на АЗС в Краснодарском крае

Владельцу заправки в Динском районе, на которой 31 июля произошел взрыв, вменяется несоблюдение правил безопасности, сообщили следователи. Предприниматель работал без разрешительных документов, в крае будет проведена проверка всех заправок, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 июля в Динском районе Краснодарского края произошел взрыв топливного резервуара на АЗС, пострадали шесть человек. 3 августа один из пострадавших, который получил множественные ожоги, скончался в больнице.

По версии следствия, резервуар с топливом воспламенился и затем взорвался из-за того, что на АЗС ненадлежащим образом соблюдались правила безопасности, сообщило 3 августа на своем сайте следственное управление Следкома по Кубани. "В рамках расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, арестован индивидуальный предприниматель <…> В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – отметило ведомство. Дело расследуется по части 2 статьи 238 УК РФ, указано в сообщении.

Часть 2 статьи 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", предусматривает до шести лет лишения свободы.

После инцидента на АЗС в Динском районе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил проверить все автозаправочные станции в регионе. По его словам, заправка, на которой произошел взрыв, работала без разрешения. "Накануне в станице Васюринской произошло ЧП –  взрыв на АЗС. Оказалось, что заправка была расположена на землях сельхозназначения, и разрешительные документы на нее отсутствовали. Это зона ответственности главы района. Губернатор Кубани поручил проинвентаризировать все имеющиеся заправки в крае – где они расположены и кому принадлежат. Речь идет о безопасности людей, халатность в этом вопросе недопустима", – написал Кондратьев 3 августа на своей странице в Instagram.

Напомним, по версии следователей, взрыв на АЗС в Динском районе произошел после того, как водитель оборвал топливный шланг, отъехав на машине. Горючее сдетонировало, соприкоснувшись парами с горячей поверхностью автомобиля или же с искрами, считает следствие.

Примечание:

"Четыре человека стали жертвами взрыва газа на Кубани", "30 сочинцев эвакуированы после взрыва газа в многоэтажке", "Скончался один из четырех пострадавших при взрыве гранаты на Кубани".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

04 августа 2020, 13:12

04 августа 2020, 12:50

  • Жители Чечни публично раскаялись перед чиновниками за поведение в Москве

    Власти Чечни заставили вернуться из Москвы около ста уроженцев республики, которых силовики считают наркоманами и правонарушителями. Молодые люди публично раскаялись и были отправлены на общественные работы. Нарушителей унижают, а на их родных оказывают давление, вместо того, чтобы наказывать виновных по закону, указали жители Чечни.

04 августа 2020, 12:40

  • Пост защитников Амулсара снят с дороги к месторождению

    Геологоразведочная компания Lydian Armenia ночью заменила вагончики местных жителей, которые дежурили на подступах к Амулсару, на свои. Колонна автомашин противников эксплуатации рудника направляется в Амулсар, сообщили местные жители. Активистка Теймине Енокян вышла на одиночный пикет в защиту Амулсара к зданию Минэкологии Армении.

04 августа 2020, 11:32

04 августа 2020, 10:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи