Предприниматель арестован по делу о взрыве на АЗС в Краснодарском крае

04 августа 2020, 08:23

Владельцу заправки в Динском районе, на которой 31 июля произошел взрыв, вменяется несоблюдение правил безопасности, сообщили следователи. Предприниматель работал без разрешительных документов, в крае будет проведена проверка всех заправок, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 июля в Динском районе Краснодарского края произошел взрыв топливного резервуара на АЗС, пострадали шесть человек. 3 августа один из пострадавших, который получил множественные ожоги, скончался в больнице.

По версии следствия, резервуар с топливом воспламенился и затем взорвался из-за того, что на АЗС ненадлежащим образом соблюдались правила безопасности, сообщило 3 августа на своем сайте следственное управление Следкома по Кубани. "В рамках расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, арестован индивидуальный предприниматель <…> В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – отметило ведомство. Дело расследуется по части 2 статьи 238 УК РФ, указано в сообщении.

Часть 2 статьи 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", предусматривает до шести лет лишения свободы.

После инцидента на АЗС в Динском районе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил проверить все автозаправочные станции в регионе. По его словам, заправка, на которой произошел взрыв, работала без разрешения. "Накануне в станице Васюринской произошло ЧП – взрыв на АЗС. Оказалось, что заправка была расположена на землях сельхозназначения, и разрешительные документы на нее отсутствовали. Это зона ответственности главы района. Губернатор Кубани поручил проинвентаризировать все имеющиеся заправки в крае – где они расположены и кому принадлежат. Речь идет о безопасности людей, халатность в этом вопросе недопустима", – написал Кондратьев 3 августа на своей странице в Instagram.

Напомним, по версии следователей, взрыв на АЗС в Динском районе произошел после того, как водитель оборвал топливный шланг, отъехав на машине. Горючее сдетонировало, соприкоснувшись парами с горячей поверхностью автомобиля или же с искрами, считает следствие.