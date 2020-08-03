Машина скорой помощи © Юлия Баранова. ЮГА.ру

03 августа 2020, 12:17

Умер один из пострадавших при взрыве АЗС на Кубани

В больнице скончался пациент, получивший ожоги при взрыве на автозаправке в Динском районе, сообщили следователи. Трое других госпитализированных остаются в стационаре.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля шесть человек пострадали при взрыве на АЗС в станице Васюринской Динского района. Четверо были госпитализированы медработниками, еще двое самостоятельно обратились к врачам.

Один из пострадавших умер в больнице, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы краевого управления СКР. "Один из пострадавших, получивший множественные тяжёлые ожоги, скончался," – приводит его слова "Интерфакс".

Трое других пострадавших, которые были госпитализированы, по-прежнему остаются в больнице, информирует сегодня на своем сайте телекомпания "Кубань".

Напомним, что, по версии следствия, взрыв произошел после того, как водитель отъехал от колонки при неотсоединенном топливном шланге. Шланг оборвался, и газовоздушная смесь взорвалась от соприкосновения с нагретой поверхностью машины либо с искрами, считают следователи. По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан 54-летний владелец автозаправки.

Примечание:

"Четыре человека стали жертвами взрыва газа на Кубани", "30 сочинцев эвакуированы после взрыва газа в многоэтажке", "Скончался один из четырех пострадавших при взрыве гранаты на Кубани".

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