02 августа 2020, 13:26

Предприниматель задержан после взрыва на АЗС в Краснодарском крае

Владелец автозаправки в Динском районе, на которой при взрыве пострадали шесть человек, подозревается в оказании небезопасных услуг, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля шесть человек пострадали при взрыве на АЗС в станице Васюринской Динского района. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительной версии следствия, взрыв произошел после того, как водитель отъехал от колонки при неотсоединенном топливном шланге. Шланг оборвался, и газовоздушная смесь взорвалась от соприкосновения с нагретой поверхностью машины либо с искрами, считают следователи.

В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ), заподозрен 54-летний индивидуальный предприниматель, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю.

"Подозреваемый задержан. Следователь в ближайшее время намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Источник в экстренных службах подтвердил, что задержанный предприниматель - владелец заправки, пишет ТАСС.

Часть 2 ст. 238 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы. Комментариев от задержанного либо его представителей относительно позиции следствия пока не поступало.

Примечание:

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