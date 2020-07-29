Власти Калмыкии решили усилить контроль за соблюдением масочного режима

29 июля 2020, 19:20

Проверки соблюдения масочного режима и других предписаний, связанных с карантином, в Калмыкии поручены сводным группам из представителей различных ведомств. По данным Роспотребнадзора и Минздрава, число жертв коронавируса в республике выросло до 38, количество инфицированных за сутки увеличилось на 28.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля глава Роспотребнадзора Калмыкии сообщил, что республиканские власти намерены открыть с 1 сентября все образовательные учреждения. При этом в учебных заведениях будет соблюдаться ряд карантинных мер из-за эпидемии COVID-19. 26 июля власти республики продлили режим самоизоляции из-за коронавируса до 9 августа, но при этом разрешили открыть заведения общепита.

23 июля стало известно, что число смертей пациентов ковидных госпиталей в Калмыкии достигло 37. На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Число жертв коронавируса в Калмыкии выросло до 38

В инфекционном госпитале Сарпинского района умерла пациентка психоневрологического интерната, 1958 года рождения, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев.

"Она умерла еще 12 июля, но мы ждали результаты гистологии (вид исследования биологических клеток, – прим. "Кавказского узла"), чтобы включить ее в статистику. Женщина страдала психическим заболеванием, из-за коронавируса у нее развилась пневмония", – сказал Санджиев.

По данным Минздрава Калмыкии на 29 июля, в республике зарегистрировано 2589 инфицированных коронавирусом, выздоровело 1820 заболевших. В инфекционные больницы Элисты и четырех районов – Яшалтинского, Яшкульского, Кетченеровского, Сарпинского – госпитализировано 268 человек. Состояние 15 пациентов оценивается как тяжелое, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В режиме домашней изоляции находятся 832 жителя Калмыкии, сообщило ведомство на своей странице в Instagram.

Власти изменили формат рейдов по проверке соблюдения масочного режима

Специально созданные сводные группы, куда вошли представители органов исполнительной власти, Росгвардии и полиции будут ежедневно проверять соблюдение масочного режима и других предписаний, связанных с карантином, в общественном транспорте, магазинах, ресторанах и кафе, а также в местах скопления граждан на открытых площадках, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь правительства Калмыкии Валерий Асархинов.

О том, что власти Калмыкии по итогам совещания в правительстве по мерам противодействия распространению COVID-19 для более эффективной работы приняли решение перейти на новый формат рейдовых мероприятий, 24 июля сообщило РИА "Калмыкия".

"Раньше каждое министерство и ведомство проверяло предприятия, общественные места по своему направлению. Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству проверяло межмуниципальные и междугородние автобусы, вокзалы, аэропорт. Министерство экономики и торговли – магазины. Министерство ЖКХ – ресурсоснабжающие и управляющие компании. Управление ветеринарии проверяло рынки. Госжилинспекция контролировала, как проводится уборка и дезинфекция подъездов и общедомовых территорий. Служба финансово-бюджетного контроля составляла протоколы об административных нарушениях. В конце прошлой недели правительство решило для большей эффективности объединить комиссии всех этих ведомств в сводные группы", – рассказал Асархинов.

По его словам, было создано пять групп, в каждую из которых вошло по восемь человек – шесть представителей органов исполнительной власти, а также сотрудники полиции и Росгвардии.

"У каждой группы свой график. Проверки проводятся ежедневно. Дважды в неделю к рейдам подключаются СМИ – телеканалы "Вести "Калмыкия" и НТК ("Национальное телевидение Калмыкии"). На открытых площадках сводные группы в основном разъясняют гражданам предписания режима самоизоляции. Если нарушение масочного режима зафиксировано, допустим, в общественном транспорте, то составляется протокол об административном нарушении, выписывается штраф. В целом правительство дало установку – дисциплинировать владельцев автобусов, магазинов, чтобы они усилили работу в этом направлении со своими сотрудниками и клиентами", – пояснил Асархинов.

В правительстве Калмыкии затруднились ответить, сколько выявлено нарушений с начала карантинных мероприятий. "Мы пока еще не выработали единой формы отчетности. Кто-то присылает общую статистику, кто-то ежедневную. Сейчас мы работаем над формулой, чтобы можно было посчитать. Отчет появится на следующей неделе", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" помощник первого вице-премьера республики.

В свою очередь в Роспотребнадзоре Калмыкии сообщили, что с 13 по 28 июля сотрудники полиции и министерства ЖКХ составили 21 административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ "За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" в общественном транспорте и общественных местах.

"Но это только полиция и МинЖКХ – результаты их проверок по соответствующим направлениям. Другой статистики у нас сейчас нет", – пояснил "Кавказскому узлу" представитель Роспотребнадзора.

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