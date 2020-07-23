Власти Калмыкии анонсировали открытие с 1 сентября учебных заведений

23 июля 2020, 17:26

Ряд карантинных мер будет действовать в учебных заведениях Калмыкии из-за инфекции COVID-19, власти намерены открыть с первого сентября все образовательные учреждения в регионе, сообщил глава Роспотребнадзора Калмыкии Джангар Санджиев.

Как информировал "Кавказский узел", власти Калмыкии продлили до 26 июля режим самоизоляции на фоне роста числа зараженных коронавирусом. 15 июля Минздрав региона сообщил об отправке на самоизоляцию министра здравоохранения Калмыкии Юрия Кикенова и главы Роспотребнадзора республики Джангара Санджиева "как контактных". На 21 июля число смертей от коронавируса в Калмыкии достигло 34.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в Калмыкии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти Калмыкии ведут подготовительную работу для того, чтобы открыть с первого сентября в регионе все учебные заведения, рассказал главный санврач республики Джангар Санджиев. "Что мы делаем для подготовки школ к работе в условиях коронавирусной инфекции. Мы, в первую очередь, смотрим на защиту коллектива и подготовку зданий и помещений. Мы сдвинем расписание для каждого класса, от 5 до 10 минут, для предотвращения массового скопления детей. Обязательны [будут] утренний фильтр, термометрия, разделение потоков в столовую, обустройство классов с возможностью проветривания, установка рециркуляторов ультрафиолетовых и ряд еще других мероприятий. В основном это все наши старые мероприятия по профилактике гриппа", – рассказал Санджиев сегодня в прямом эфире на странице Минздрава Калмыкии в Instagram.

"Работа идет, и я думаю, первого сентября все наши образовательные учреждения заработают", – отметил главный санврач региона.

За сутки в Калмыкии коронавирус подтвержден у 29 пациентов, умерли двое зараженных, общее число смертей пациентов с COVID-19 в регионе достигло 37, сообщил Санджиев корреспонденту "Кавказского узла". " [Скончались] женщина, 1959 года рождения. Это наша коллега, заместитель главврача Республиканской больницы. Коронавирусная инфекция у нее протекала на фоне диабета и гипертонии. Мужчина – пациент Сарпинского психоневрологического диспансера, 1939 года рождения. Помимо психического расстройства, он страдал ишемической болезнью сердца", – сказал глава регионального Роспотребнадзора.

По данным Минздрава Калмыкии на 23 июля, в республике зарегистрировано 2439 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 1587 заболевших. В инфекционные больницы республики госпитализирован 421 пациент, в том числе 127 – в Сарпинском районе, где в конце июня произошла вспышка коронавируса среди сотрудников и пациентов психоневрологического интерната. Заболевшие COVID-19 получают также стационарное лечение в Элисте, Яшалтинском, Яшкульском и Кетченеровском районах.

Состояние 13 пациентов оценивается как тяжелое, шесть из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В режиме домашней изоляции находятся 899 жителей Калмыкии, сообщил сегодня на своей странице в Instagram Минздрав региона.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".