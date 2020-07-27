Предприниматели Нальчика пожаловались на невостребованность кафе в условиях пандемии

27 июля 2020, 17:04

Администраторы нальчикских кафе посетовали на малочисленность посетителей в первые дни после снятия ограничений на работу заведений общепита. Они предположили, что люди опасаются заразиться.

Как сообщал "Кавказский узел", с 23 июля власти Кабардино-Балкарии сняли введенные в связи с коронавирусом ограничения на работу образовательных учреждений и заведений, а также ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных. Были разрешены массовые мероприятия численностью не более 50 человек, причем 31 июля объявлено нерабочим днем по случаю Курбан-байрама.

К сегодняшнему дню в Кабардино-Балкарии остается 413 болеющих коронавирусом, с начала пандемии умерли 66 пациентов. В регионе высок уровень заболеваемости коронавирусом - 681 человек на 100 тысяч, по этому показателю республика занимает третье место по СКФО. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой приведено число зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Открывшиеся в Кабардино-Балкарии заведения общепита получили от Роспотребнадзора предписания, которые ограничивают число посетителей и говорят о дополнительных профилактических мерах, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" и. о. начальника отдела санитарного надзора регионального управления ведомства Мурат Балкаров. Согласно этим предписаниям, столы нужно устанавливать на расстоянии полутора метров один от другого, посетители должны иметь возможность обработать руки дезинфектором. Сами помещения необходимо дезинфицировать дважды в день - утром и вечером. Дезинфицироваться должна и посуда. Персоналу перед началом рабочей смены нужно измерять температуру бесконтактным термометром, данные заносить в журнал.

"Роспотребнадзор будет проверять выполнение предписаний, и в случае обнаружения нарушений будет обращаться в суд о закрытии предприятия в соответствии со ст. 6.2 КоАП", - отметил Балкаров. Эта административная статья "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" за угрозу распространения заболевания предусматривает для юридических лиц до 500 тысяч рублей штрафа.

Ограничение Роспотребнадзором числа посетителей, безусловно, скажется на выручке, посетовал администратор нальчикского кафе My Tados Милан Абдул. По его словам, кафе за время действия режима ограничений работало на вынос. Никого из шести сотрудников не сократили.

Летняя площадка этого кафе рассчитана на 24 места. Столы расположены на расстоянии полутора-двух метров, в кафе имеется дезинфектор для рук. Милан Абдул заверил, что в кафе выполняются все предписания Роспотребнадзора, по утрам у сотрудников замеряется температура. "А вот надевать маски на посетителей мы не имеем права. Да и как человек в маске будет есть и пить кофе", - сказал администратор кафе корреспонденту "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приводится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Другое кафе в Нальчике, "Тирекс", не работало три месяца, но и там сотрудников не сокращали, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" администратор кафе Астемир Кипов. "Сеть у нас большая - по всему городу. В каждой точке по пять-шесть человек работает", - отметил он.

Астемир Кипов заверил, что предписания Роспотребнадзора кафе выполняет в полном объеме. "Антисептики при входе. Официанты работают в масках. Утром им замеряют температуру. Столы расставлены на расстоянии социальной дистанции. Посетители заходят кто в маске, кто без", - сообщил администратор.

Посетителей, по его словам, пока немного даже с учетом ограничений Роспотребнадзора. "Мы только что открылись, поэтому посетителей мало. Сложно предположить, что после трехмесячной самоизоляции люди сразу устремятся в кафе и рестораны. Пока мало людей. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Астемир Кипов.

Нальчикское кафе "Мансур" не работало больше, чем три месяца - еще до введения ограничительных мер на улице Кирова, где оно находится, начались ремонтные работы, доступ к кафе был перекрыт, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" директор кафе Роза Султанова. Она посетовала на значительные убытки из-за вынужденного простоя. Часть работников пришлось отправить в отпуск. Сегодня третий день, как заведение пытается возобновить работу.

"Работать продолжительное время с неполной загрузкой окажется экономически невыгодно. Затраты на коммунальные платежи, электроэнергию, зарплату персоналу почти не изменятся, а выручка будет меньше", - указала Роза Султанова. Директор сообщила, что у кафе накопились долги по налогам, из-за чего ей было отказано в поддержке со стороны государства.

Руководители всех кафе в качестве главной проблемы указали на отсутствие посетителей или их малочисленность. Они связали это с сезоном отпусков и вузовских каникул, отсутствием туристов, а также предположили, что многие все еще опасаются посещать места скопления людей.

18 апреля правительство Кабардино-Балкарии ввело отсрочку налоговых платежей и снизило ставки налогообложения для части предпринимателей, оказавшихся в сложной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Правительство установило отсрочку платы также по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности.

Глава Ассоциации рестораторов, отельеров и мастеров индустрии гостеприимства СКФО Индира Гузеева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ей неизвестны факты, чтобы какое-нибудь предприятие общепита прекратило свою деятельность из-за ограничительных мер. "За то время, пока кафе и рестораны не работали, они занимались кто ремонтом помещений, кто обучением своих сотрудников и повышением их мастерства. Фактов того, что кто-то закрылся, у меня нет", - сказала Гузеева.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".