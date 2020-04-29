Предприниматели Кабардино-Балкарии пожаловались на убытки из-за ограничительных мер

29 апреля 2020, 00:52

Из-за введенных властями Кабардино-Балкарии в связи с эпидемией ограничений малому бизнесу приходится терпеть убытки, а также сокращать наемный персонал, заявили опрошенные "Кавказским узлом" предприниматели.

Как информировал "Кавказский узел", 26 апреля власти Кабардино-Балкарии до 30 апреля продлили ограничительные меры, введенные ранее в связи с эпидемией коронавируса. Пользователи Instagram усомнились в целесообразности закрытия автомобильных магазинов и моек и потребовали ослабить режим самоизоляции.

С 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки, работают только продуктовые магазины и аптеки, общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. С 31 марта пожилым людям и другим жителям республики из группы риска предписано самоизолироваться, указано в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

После объявления режима самоизоляции небольшое кафе в Нальчике перешло на другой формат работы - на вынос, однако заказов почти нет, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" владелица заведения Роза Султанова. По ее словам, в хорошие времена в кафе заходили в день до 20-30 человек.

"[27 апреля], например, было только два заказа. Люди не могут приходить из-за самоизоляции. Работаем в минус", - посетовала Султанова, добавив, что всех своих наемных работников ей пришлось сократить и оставить только мангальщика.

"Но и его пришлось перевести на полставки, ибо работы практически нет. Совсем без зарплаты я его оставить не могу, он приезжий из другой республики, у него семья, он живет на съемной квартире", - сообщила Султанова.

Заготовленные блюда, если их не удается продать, Роза, по ее словам, замораживает, салаты и хлеб приходится скармливать домашним животным. Владелица заведения также добавила, что в банки за кредитами не обращалась, помещение кафе является ее собственностью, и поэтому ей не приходится платить арендную плату, но у нее накопились долги по коммунальным услугам – за газ, электричество и воду, а также по налогам.

"Я думаю обратиться за помощью к властям… До сих пор мы обходились своими силами, но сейчас не получится", - заявила Султанова. По ее словам, если ограничения продлятся, то кафе придется закрыть.

Президент России Владимир Путин в обращении 15 апреля предложил выдавать предприятиям малого и среднего бизнеса деньги для зарплат сотрудникам, уточнив, что объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом численности сотрудников по данным на 1 апреля 2020 года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного работника в месяц, сообщил 15 апреля "Коммерсант". По данным издания, единственное обязательное условие и требование к компании — максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля. Подать заявку на эту меру поддержки предприниматели смогут с 1 мая.

Магазин одежды "Секонд-хенд" из-за карантинных ограничений закрыт уже месяц, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его владелица Лилия Огурлуева. По ее словам, в магазине она работала сама, товар у нее не первой необходимости, поэтому в настоящее время спроса на него нет.

"На сегодняшний день, не работая уже почти месяц, у меня голова болит от проблем: чем платить за аренду, где брать средства на погашение кредита. Мне государство ничем пока не помогло. Я предприниматель, я плачу налоги, взносы в пенсионный фонд, плачу арендную плату. Плюс я еще мать-одиночка. У меня ребенок, на которого я пособия не получаю", - поделилась Огурлуева.

Предприниматель также добавила, что она торгует специфическим товаром, а ее покупатели – люди, чей достаток ниже среднего, они покупают одежду не дороже 350 рублей за вещь. Сейчас всех этих людей отправили в вынужденные отпуска, и если у них и есть какие-то деньги, они их экономят на еду, пояснила Огурлуева.

"Они не скоро снова придут ко мне. Первое время, когда можно будет открыть магазин, я буду продавать товар даже ниже себестоимости, вытаскивая какие-то копеечки. Мне придется брать кредит, чтобы вылезти из долгов по налогам, оплатить аренду", - пожаловалась владелица магазина.

О помощи со стороны государства малому бизнесу Лилия Огурлуева пока слышит только из разговоров, но никакой помощи не получала, сообщила предприниматель. "Я больше чем уверена, что никакой существенной помощи от государства не будет", - заключила она.

Государственные меры поддержки малому и среднему бизнесу в России осуществляются по нескольким направлениям: предоставление краткосрочных целевых займов и льготных кредитов, облегчение процесса лицензирования, увеличение срока уплаты ранее начисленных административных штрафов с 60 до 180 дней, проинформировали 28 апреля РИА "Новости". По данным издания, также предусмотрены налоговые послабления: для арендодателей снижены имущественные налоги, а компании с "технической" задолженностью по налогам и сборам до трех тысяч рублей могут претендовать на государственную помощь.

У Марии Артабаевой частная школа парикмахерского искусства "Сана-С". В школе обучают модельным стрижкам, маникюру, педикюру и визажу. Обычно в школе обучались до 200 человек в один набор, но из-за сложившейся ситуации сейчас обучаемых всего 11 человек. Теоретические занятия с ними проводятся удаленно, по скайпу, но для получения выбранной профессии требуется много практических занятий. Их проводить удаленно не получится, поэтому, когда самоизоляция закончится, с ними будут заниматься дополнительное время, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Мария.

"У меня работали четыре преподавателя. Их пришлось отправить в отпуска без содержания, ибо платить зарплату было нечем", - сообщила Мария.

Она также отметила, что ее освободили от оплаты арендной платы за помещение школы, которая располагается в государственном бизнес-инкубаторе, что для нее является существенной помощью. "Если еще какая-либо безвозмездная помощь будет, буду очень рада", - отметила Мария.

Пакет мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства был принят правительством Кабардино-Балкарии 17 апреля, говорилось в сообщении на сайте министерства экономического развития республики 18 апреля. Среди механизмов помощи бизнесу глава ведомства отметил снижение базовой доходности при применении патентной системы налогообложения, перенос сроков авансовых платежей по упрощенной системе налогообложения и налогу на имущество организаций. "Это позволит поддержать порядка 6,2 тысячи налогоплательщиков, обеспечивающих занятость 28,2 тысячи работников", - отмечалось в сообщении. Кроме того, установлена отсрочка арендной платы по имуществу, находящемуся в государственной собственности, а также снижена ставка арендной платы на не более 5% для размещенных на площадях Кабардино-Балкарского бизнес-инкубатора.

Отметим, что по состоянию на 10.50 мск 28 апреля общее число инфицированных в Кабардино-Балкарии 367 человек.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приводится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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