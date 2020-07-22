22 июля 2020, 21:57

День празднования Курбан-байрама объявлен выходным в Кабардино-Балкарии

Власти Кабардино-Балкарии решили объявить 31 июля праздничным днем по случаю Курбан-байрама.

Как писал "Кавказский узел", ДУМ и главный санитарный врач Кабардино-Балкарии решили с 18 июня возобновить работу мечетей, закрытых из-за эпидемии коронавируса. При этом духовенство призвало прихожан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения коллективных молитв.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

"Постановляю объявить 31 июля 2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным днем", - говорится опубликованном сегодня на сайте главы республики Казбека Кокова указе.

Такое решение принято в связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии по случаю праздника Курбан-байрам, который будет отмечаться с 31 июля по 2 августа, говорится в документе.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Кавказский узел" также писал, что ранее из-за коронвируса муфтият Кабардино-Балкарии призвал верующих отпраздновать Ураза-байрам в кругу семьи, а также попросил их не посещать по случаю праздника кладбища и не ходить в гости. Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Кабардино-Балкарии решили прислушаться к совету муфтията и воздержаться от визитов к родным в Ураза-байрам, ограничившись телефонными поздравлениями.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Муфтии и имамы Северного Кавказа заняли единую позицию в вопросе проведения Ураза-байрама", "Дагестанские имамы рассказали о строгом соблюдении карантина в мечетях", "Отмена массового празднования Ураза-байрама разочаровала жителей Чечни".

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