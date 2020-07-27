ЕСПЧ поставил под сомнение эффективность расследования пыток Дадаева

27 июля 2020, 13:22

Правительство России должно сообщить, было ли эффективным расследование жалобы на пытки Заура Дадаева, осужденного по делу об убийстве Бориса Немцова, указал Европейский суд по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля 2015 года Заур Дадаев, задержанный по делу об убийстве Немцова, отказался от первоначальных показаний и заявил, что дал их под пытками. Следственный комитет отказал в возбуждении дела о пытках. Басманный суд Москвы и Мосгорсуд признали этот отказ законным, и в феврале 2016 года жалоба на пытки Дадаева была направлена в ЕСПЧ.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет. Заур Дадаев, которого следствие сочло исполнителем убийства, был приговорен к 20 годам колонии.

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу на пытки Заура Дадаева, говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте суда. Согласно сообщению, ЕСПЧ задал властям России вопросы, в частности, о том, был ли Дадаев с 5 по 7 марта 2015 года подвергнут "пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению" и было ли проведено эффективное расследование его жалобы на пытки.

Суд предложил правительству России представить отчет о расследовании жалобы Дадаева на пытки, отмечается в публикации.

Согласно жалобе, с 5 по 7 марта 2015 года "заявитель содержался в подвале прикованным наручниками к батарее отопления". "За это время ему дали воды три или четыре раза. Ему не разрешалось пользоваться ванной. Для своих нужд он получил пустую канистру из-под горючего. Похитители пытали его электрическим током", - говорится в размещенном на сайте суда документе, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

Следствие в России не всегда независимо и порой просто подгоняет свои выводы под заранее намеченный начальством результат, предположила Анастастия Гарина, юрист "Комитета против пыток", подавшего в ЕСПЧ жалобу от имени Дадаева. "Складывается впечатление, что была дана установка раскрыть любыми способами одно преступление (убийство в данном случае) и сделать все необходимое, чтобы замести под ковер другое преступление (пытки в данном случае)", - приводятся сегодня ее слова на сайте правозащитной организации.

Напомним, два года назад, 25 июля 2017 года, ЕСПЧ признал обоснованной жалобу другого осужденного по делу, Тамерлана Эскерханова, на условия содержания в СИЗО и обязал Россию выплатить ему 6000 евро.

Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Немцов". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченский след в убийстве Немцова".