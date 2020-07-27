27 июля 2020, 13:22
ЕСПЧ поставил под сомнение эффективность расследования пыток Дадаева
Правительство России должно сообщить, было ли эффективным расследование жалобы на пытки Заура Дадаева, осужденного по делу об убийстве Бориса Немцова, указал Европейский суд по правам человека.
Как писал "Кавказский узел", 1 апреля 2015 года Заур Дадаев, задержанный по делу об убийстве Немцова, отказался от первоначальных показаний и заявил, что дал их под пытками. Следственный комитет отказал в возбуждении дела о пытках. Басманный суд Москвы и Мосгорсуд признали этот отказ законным, и в феврале 2016 года жалоба на пытки Дадаева была направлена в ЕСПЧ.
Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет. Заур Дадаев, которого следствие сочло исполнителем убийства, был приговорен к 20 годам колонии.
Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу на пытки Заура Дадаева, говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте суда. Согласно сообщению, ЕСПЧ задал властям России вопросы, в частности, о том, был ли Дадаев с 5 по 7 марта 2015 года подвергнут "пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению" и было ли проведено эффективное расследование его жалобы на пытки.
Суд предложил правительству России представить отчет о расследовании жалобы Дадаева на пытки, отмечается в публикации.
Согласно жалобе, с 5 по 7 марта 2015 года "заявитель содержался в подвале прикованным наручниками к батарее отопления". "За это время ему дали воды три или четыре раза. Ему не разрешалось пользоваться ванной. Для своих нужд он получил пустую канистру из-под горючего. Похитители пытали его электрическим током", - говорится в размещенном на сайте суда документе, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".
Следствие в России не всегда независимо и порой просто подгоняет свои выводы под заранее намеченный начальством результат, предположила Анастастия Гарина, юрист "Комитета против пыток", подавшего в ЕСПЧ жалобу от имени Дадаева. "Складывается впечатление, что была дана установка раскрыть любыми способами одно преступление (убийство в данном случае) и сделать все необходимое, чтобы замести под ковер другое преступление (пытки в данном случае)", - приводятся сегодня ее слова на сайте правозащитной организации.
Напомним, два года назад, 25 июля 2017 года, ЕСПЧ признал обоснованной жалобу другого осужденного по делу, Тамерлана Эскерханова, на условия содержания в СИЗО и обязал Россию выплатить ему 6000 евро.
Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Немцов". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченский след в убийстве Немцова".