Заур Дадаев. Фото REUTERS/Tatyana Makeyeva

27 июля 2020, 13:22

ЕСПЧ поставил под сомнение эффективность расследования пыток Дадаева

Правительство России должно сообщить, было ли эффективным расследование жалобы на пытки Заура Дадаева, осужденного по делу об убийстве Бориса Немцова, указал Европейский суд по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля 2015 года Заур Дадаев, задержанный по делу об убийстве Немцова, отказался от первоначальных показаний и заявил, что дал их под пытками. Следственный комитет отказал в возбуждении дела о пытках. Басманный суд Москвы и Мосгорсуд признали этот отказ законным, и в феврале 2016 года жалоба на пытки Дадаева была направлена в ЕСПЧ.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет. Заур Дадаев, которого следствие сочло исполнителем убийства, был приговорен к 20 годам колонии.

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу на пытки Заура Дадаева, говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте суда. Согласно сообщению, ЕСПЧ задал властям России вопросы, в частности, о том, был ли Дадаев с 5 по 7 марта 2015 года подвергнут "пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению" и было ли проведено эффективное расследование его жалобы на пытки.

Суд предложил правительству России представить отчет о расследовании жалобы Дадаева на пытки, отмечается в публикации.

Согласно жалобе, с 5 по 7 марта 2015 года "заявитель содержался в подвале прикованным наручниками к батарее отопления". "За это время ему дали воды три или четыре раза. Ему не разрешалось пользоваться ванной. Для своих нужд он получил пустую канистру из-под горючего. Похитители пытали его электрическим током", - говорится в размещенном на сайте суда документе, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

Следствие в России не всегда независимо и порой просто подгоняет свои выводы под заранее намеченный начальством результат, предположила Анастастия Гарина, юрист "Комитета против пыток", подавшего в ЕСПЧ жалобу от имени Дадаева. "Складывается впечатление, что была дана установка раскрыть любыми способами одно преступление (убийство в данном случае) и сделать все необходимое, чтобы замести под ковер другое преступление (пытки в данном случае)", - приводятся сегодня ее слова на сайте правозащитной организации.

Напомним, два года назад, 25 июля 2017 года, ЕСПЧ признал обоснованной жалобу другого осужденного по делу, Тамерлана Эскерханова, на условия содержания в СИЗО и обязал Россию выплатить ему 6000 евро.

Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Немцов". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченский след в убийстве Немцова".

Примечание:

"Суд по делу об убийстве Немцова отложен из-за болезни присяжного", "Суд приобщил к делу фотографии с места убийства Немцова", "Свидетель по делу Немцова дала показания в пользу Эскерханова".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 июля 2020, 14:59

27 июля 2020, 14:13

  • Суд отказался приговорить ростовских застройщиков к максимальному сроку

    Ростовский областной суд вопреки требованиям обманутых дольщиков оставил сегодня без изменения приговор Андрею Захаревичу, Олегу Железнову и Ольге Попушенко, осужденным по делу о хищении 240 миллионов рублей. Власти должны организовать публичные слушания закона о поддержке тех, кто купил жилье в самостроях, заявила представитель потерпевших.

27 июля 2020, 12:29

  • Три жителя Чечни извинились за видео с пневматическим пистолетом

    Два молодых человека, задержанные силовиками в Чечне, покаялись за публикацию видео, на котором позировали с пневматическим пистолетом, а старший брат одного из них пообещал не допустить рецидива. Пользователи Instagram, посмотревшие видеоролик, не увидели в нем повода для публичных извинений.

27 июля 2020, 11:34

27 июля 2020, 10:54

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи