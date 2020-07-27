Садоводы Юга России столкнулись с угрозой банкротств

27 июля 2020, 04:54

Из-за весенних заморозков в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах погибло около 85% плодов, главным образом яблок, в связи с чем садоводческим хозяйствам грозит волна банкротств.

Национальный плодоовощной союз (НПС) России обратился в министерство сельского хозяйства с просьбой компенсировать производителям потерю урожая плодов, а также изменить правила страхования.

НПС предложил Минсельхозу компенсировать гибель деревьев и посадочного материала и потерю урожая, так как садоводческие предприятия Южного и Северо-Кавказского федеральных округов потеряли более 85 % плодов и цветков косточковых и семечковых культур на площади более 17 тысяч га. Речь идет главным образом о яблоках, которые, по данным союза, садоводы Юга России собирают в количестве 844,8 тысячи тонн из общего числа собираемых в стране в 1,05 миллиона тонн, пишет сегодня, 27 июля "Коммерсант"

При этом в заявлении союз отмечает, что законодательство предусматривает возмещение ущерба, причиненного чрезвычайными ситуациями природного характера, но оценивается он исходя их площади погибших насаждений, тогда как потери урожая никак не компенсируются.

По мнению директора НПС Михаила Глушкова, осенью отрасль рискует столкнуться с чередой банкротств, нехватке яблок и росту цен на них. Союз также предложил страховать не количество утерянной продукции, а и качество тоже, так как неблагоприятные погодные условия могут значительно ухудшить урожай.

Из-за весенних заморозков в этом году цены на яблоки в России уже поднялись. По данным генерального директора компании "Технологии роста" Тамары Решетниковой, урожай этих фруктов едва ли превысит 600 тысяч тонн, а рост цен на них может достигнуть 10%, пишет "Агроинвестор".

В ГКУ "Ставропольвиноградплодпром" повреждения семечковых культур составил около 51% площадей, а косточковых - около 57% площадей, потери могут достигнуть 500 миллионов рублей. В Краснодарском крае, по данным местных властей, снижение урожая косточковых культур ожидается на 80%, а семечковых - на 60%, а Минсельхоз Адыгеи оценивает потери урожая в 30-60%, сообщает издание.

Генеральный директора крупнейшего в Ингушетии предприятия "Сад-гигант"Ингушетия" Замир Балкизов в мае оценивал потери урожая косточковых культур в 90%, а семечковых - в 40%. "Мы потеряем в этом году более 920 миллионов рублей", - заявил он в интервью ТАСС.