Задержанные после стрельбы на кубанском заводе отпущены под подписку о невыезде

07 октября 2019, 22:00

Суд избрал подозреваемым в перестрелке на консервном заводе "Кубанские деликатесы" в Славянске-на-Кубани меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября вооруженные люди захватили сотрудников завода "Кубанские деликатесы" в Славянском районе, ранив охранников. Позднее нападавшие отпустили заложников, но забаррикадировались внутри предприятия. Власти района расценили инцидент как попытку рейдерского захвата завода. Позднее МВД сообщило, что семь участников вооруженного нападения на предприятие задержаны. При перестрелке были ранены три человека, госпитализирован один из пострадавших. Представитель предприятия заявил, что нападавших было значительно больше, чем сообщили в полиции.

"Суд, рассмотрев в понедельник (7 октября) ходатайство следствия, избрал подозреваемым меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается", - цитирует представителя ГУ МВД по Краснодарскому краю "Интерфакс".

По факту перестрелки полицейские возбудили уголовное дело по п. З ч. 2 ст. 112 УК России (причинение вреда здоровью потерпевшего с применением оружия). Также возбуждены два уголовных дела о причинении легкого вреда здоровью потерпевших с применением оружия, сообщили в МВД.

На сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю сегодня к 21.50 мск нет информации об избрании меры пресечения подозреваемым.