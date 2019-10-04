Сотрудник кубанского завода и МВД озвучили противоречивые данные о перестрелке

04 октября 2019, 21:27

При перестрелке на заводе "Кубанские деликатесы" в Славянске-на-Кубани были ранены три человека, госпитализирован один из пострадавших. Нападавших было значительно больше, чем заявили в полиции, утверждает представитель предприятия.

Как писал "Кавказский узел", сегодня вооруженные люди захватили сотрудников завода "Кубанские деликатесы" в Славянском районе, ранив двух охранников. Позднее нападавшие отпустили заложников, но забаррикадировались внутри предприятия. Власти района расценили инцидент как попытку рейдерского захвата завода. Позднее МВД сообщило, что семь участников вооруженного нападения на предприятие задержаны.

"Кубанские деликатесы" - консервный завод, работающий с 2003 года. На предприятии производят плодоовощные консервы: зеленый горошек, кабачковую икру, маринованные огурцы, фруктовое пюре и другие, сообщается на сайте предприятия.

Нападавших было не 8 человек, а 20-30, утверждает очевидец нападения. Видео с опросом человека, лицо которого находится вне кадра, опубликовало издание "Заря Кубани".

"Группа лиц приехала захватить завод. В районе 20-30 человек, были вооружены. Моя охрана попыталась остановить их, после чего открылся огонь с их стороны. Мой охранник был ранен в голову и плечо, его отвезли в больницу. Второй охранник открыл встречный огонь, ранил двух нападавших. После этого доложили мне, я вызвал полицию", - говорит мужчина, отвечая на уточняющие вопросы женщины за кадром.

По словам мужчины, нападавшие "взяли в заложники людей", но отпустили их, когда приехала полиция. "Это было примерно в 07.50 мск. Люди в это время шли на работу. У людей, которые попали на территорию завода и хотели снять видео, отобрали телефоны личные", - рассказывает человек на видео.

Он сообщил, что по состоянию на 10.30 мск на территории завода "работает следственная группа, ФСБ и Следственный комитет края". "Человек, охранник мой, в больнице", - говорит он. На вопрос, кем были нападавшие, мужчина заявляет, что это "наемники", и называет полное имя человека, который, по его предположению, хочет "захватить власть" на предприятии.

Нападавшие "расстреляли троих охранников - сотрудников завода в возрасте 24, 31 и 27 лет", а приехали они на четырех автомобилях и их было "от восьми до десяти", сообщило в 10.14 мск со ссылкой на свой источник в оперативных службах издание "Кубанские новости".

Глава Славянского района Роман Синяговский также сообщил, что пострадали три человека. По словам чиновника, все они получили ранения из травматического пистолета, но госпитализация потребовалась только одному, а остальным двум помощь оказали на месте. "Там два учредителя поругались, поссорились, делят между собой завод. Один свой ЧОП поставил, другой свой попытался привести", - цитирует Синяговского ТАСС.

На оперативной записи МВД, сделанной на месте инцидента, видна группа силовиков и людей в гражданской одежде. Силовики осматривают спортивные сумки и мешки, выставленные на землю рядом с вагончиком. Лица всех людей размыты. "Граждан установленных я попрошу: вещи здесь, пять шагов", - говорит мужской голос на видео. Полицейские опрашивают людей, делают записи. Оперативник осматривает пистолет, пересчитывает патроны, затем оружие упаковывают в пластиковый пакет.

Спустя два часа после публикации видео с опросом сотрудника завода "Заря Кубани" опубликовала еще одну запись. На нем инцидент комментирует руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов. Представитель полиции озвучил официальное сообщение ведомства, а на вопрос корреспондента о числе пострадавших заявил, что "информация уточняется". Точное число предполагаемых участников нападения он также не назвал.

"Информация о заложниках не соответствует действительности, участники инцидента все установлены, с ними работает следователь. Никто не сбежал", - заявил Рунов.