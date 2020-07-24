Дагестанский боец Исмаилов одержал победу над Емельяненко в Сочи

24 июля 2020, 23:23

Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 в Сочи.

Как писал "Кавказский узел", поединок в тяжелом весе между Емельяненко и Исмаиловым в рамках турнира АСА 107, отложенный из-за пандемии коронавируса, был намечен на сегодня в Сочи. Жители Дагестана заявили, что ожидают увидеть зрелищное шоу, а не спортивное состязание.

Российской боец смешанного стиля Магомед Исмаилов вызвал Емельяненко на бой после того, как в ноябре 2019 года тот победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. Кокляев ранее поддержал брата Александра Емельяненко Федора в конфликте с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. И Кокляев, и Федор Емельяненко резко раскритиковали прошедшие в Грозном "детские бои".

Турнир по смешанным единоборствам АСА 107 завершился победой Исмаилова, дагестанский боец нокаутировал Емельяненко в третьем раунде, сообщило сегодня "Чемпионат". Эта победа стала 16-й в карьере Исмаилова, отмечает телеканал Russian.rt.

"Для меня он (Емельяненко) особенный боец, поэтому и победа эта особенная. Хочу поблагодарить всех, кто за меня болел и переживал", - процитировало Магомеда Исмаилова РИА "Новости".

"Полное уничтожение Емельяненко младшего Магомедом Исмаиловым... Даже разница в 23 кг не помогла", - прокомментировал поединок пользователь siempre fieles@alan_rmcf в Twitter.

"Он (Исмаилов) долго ждал этого и это конкретный шанс был для него. На самом деле, это человек сделал себя сам во всех отношениях", - написал в соцсети Русик Магомедов.

Напомним, для уроженца Дагестана Магомеда Исмаилова этот бой стал дебютным в категории свыше 92,9 килограмма. Ранее он выступал в полутяжёлой категории, но известность ему принесли бои в среднем. В его послужном списке значилось 15 побед и всего два поражения. Александр Емельяненко с 2016 года выступал за бойцовский клуб "Ахмат". После того как его контракт подошел к концу в 2018 году, он подписал контракт на четыре боя с промоутерской компанией RCC Boxing. В ноябре 2018 года стало известно, что Емельяненко не стал продлевать контракт с "Ахматом". Он утверждал, что решение было принято по обоюдному согласию, а в Минспорта Чечни отметили, что "уход Александра из клуба не значит, что он оставляет Чечню".