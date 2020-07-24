Полиция Москвы назвала хулиганством и разбоем конфликт уроженцев Армении и Азербайджана

24 июля 2020, 19:19

Более 25 человек были доставлены в полицию после массовой драки между уроженцами Армении и Азербайджана в Москве, ранение получил один человек сообщили правоохранители. Пользователи соцсетей опубликовали многочисленные видео со свидетельствами избиений.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь с 23 на 24 июля в Москве произошли стычки между уроженцами Армении и Азербайджана, правоохранители заявили о задержании 13 участников одной из драк, в которой был ранен выходец из Армении.

Стычки между уроженцами Армении и Азербайджана в Москве возникли на фоне обострения 12 июля вооруженного конфликта на границе Азербайджана и Армении. 15 июля стороны сообщили о спаде напряженности, но на следующий день стало известно о возобновлении боев на границе. По официальным данным, со стороны Армении насчитывается пять погибших и 39 раненых, со стороны Азербайджана – 13 погибших и четверо раненых. О подробностях конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Полиция озвучила подробности конфликта в Москве

После ночных событий в Марьино в полицию были доставлены более 25 человек, помимо межнациональных стычек, произошло ограбление кафе. Неизвестные, угрожая посетителям и персоналу, похитили из кассы 50 тысяч рублей, рассказали правоохранители.

"В отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на пять лет <...> Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 и 162 УК РФ", – сообщило сегодня на своем сайте Управление МВД по Москве. При этом ведомство не назвало национальность и гражданство задержанных.

Статья 213 УК РФ "Хулиганство" предусматривает до семи лет лишения свободы. Статья 162 УК РФ "Разбой" предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Число участников массовой драки в Москве минувшей ночью составляет от 40 до 50 человек, пишет сегодня РБК со ссылкой на Управление МВД по Москве. Звонки от жителей о стычках стали поступать в полицию 23 июля в 22.29, некоторые из очевидцев сообщали, что слышны выстрелы.

"Прибывшими на места сотрудниками полиции установлено, что на пересечении улицы Перерва и Перервинского бульвара между гражданами кавказской внешности в количестве около 40-50 человек произошел конфликт, переросший в драку", – привело издание слова источника в правоохранительных органах.

Полицейские задержали на месте семерых уроженцев Армении и шестерых уроженцев Азербайджана. Одному из участников драки 1986 года рождения, который получил резаную рану плеча, была оказана медпомощь, после чего его допросили полицейские. По его словам, он получил ранение в драке от неизвестного, отметило издание.

В соцсетях опубликованы видео со стычками уроженцев Азербайджана и Армении

Пользователи соцсетей выложены видеоролики с эпизодами конфликта в Москве. На одном из видео, опубликованном пользователем Facebook Вруйром Тадевосяном, несколько человек нападают на пожилого мужчину. Действие происходит ночью, мужчина пытается убежать от нападающих, один из них догоняет его и с силой бьет продолговатым предметом по затылку. От удара мужчина падает. После чего на него набрасываются около трех человек, упавшего бьют ногами по голове, в лицо и область живота. Нападающие требуют от жертвы ответить на вопрос: "Чей Карабах?". При попытках ответить, жертву бьют ногами по лицу.

На кадрах другого ролика, опубликованного этим же пользователем, показан торговец фруктами и овощами, который лежит около разгромленной лавки. Вокруг нее – остатки товара. Один из нападающих наносит мужчине сильный удар ногой, который пришелся в нос и висок. От удара из носа у торговца потекла кровь. Другие нападающие бросают ему на голову дыни и арбузы, которые разбиваются на части.

Председатель партии "Нор жаманакнер" ("Новое время") Арам Карапетян на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором группа людей нападает на белый BMW Х5 с армянскими номерами, избивает водителя, сидящего за рулем, а также ломает машину. "В Москве разъяренная толпа избила водителя машины", – подписал он ролик. На кадрах около пяти человек набрасываются на сидящего внутри машины водителя. Двое из них бьют его по лицу через проем в двери. Другой, запрыгнув на капот, разбивает ногой лобовое стекло, а затем запрыгивает на крышу машины. Через несколько минут нападающие убегают. На их лицах надеты медицинские маски.

Соучредитель Объединения армян России Давид Тоноян на своей странице в Facebook сегодня опубликовал видео с задержанием участников стычек. На кадрах на обочине дороги стоят несколько машин, а возле них на асфальте лежат около десятка задержанных. Над ними стоят силовики с оружием и в камуфляжной форме. "Среди пострадавших [в стычках] есть мои знакомые и друзья", – написал Тоноян на своей странице в соцсети.

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".