Сотрудники ФСБ. Фото пресс-служба Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/

21 июля 2020, 16:17

Силовики отчитались о ликвидации схрона с боеприпасами в Чечне

В Веденском районе Чечни сотрудники ФСБ и росгвардейцы обнаружили и уничтожили схрон боевиков с боеприпасами. Тайник, предположительно, был оборудован боевиками из группировки Гакаевых, сообщил сегодня представитель прокуратуры.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля тайник боевиков с боеприпасами был ликвидирован в предгорном Урус-Мартановском районе республики.

Замаскированный схрон, в котором находились боеприпасы к автоматическому оружию, взрывчатка и взрыватели к артиллерийским снарядам,  обнаружили в лесистой местности на окраине населенного пункта Ца-Ведено Веденского района сотрудники управления ФСБ совместно с военнослужащими подразделения Росгвардии, рассказал сегодня представитель военной комендатуры корреспонденту "Кавказского узла".

"Помимо боеприпасов в тайнике находилась и запрещенная экстремистская литература. Содержимое схрона уничтожено саперами на месте путем подрыва", - отметил он. 

Предположительно, тайник был оборудован боевиками из группировки братьев Гакаевых, которая действовала в Веденском и соседних с ним районах до января 2013 года, сообщил представитель прокуратуры.

В сентябре 2010 года лидер "Имарата Кавказ"* Доку Умаров объявил о разжаловании Хусейна Гакаева и других командиров, вышедших из его подчинения. Чеченские полевые командиры, отозвавшие присягу Умарову, избрали своим новым лидером Гакаева. В июле 2011 года они обновили присягу Умарову, раскол в "Имарате Кавказ"* был преодолен, и Умаров назначил Хусейна Гакаева одним из своих заместителей. В январе 2013 года группировка была ликвидирована в Веденском районе Чечни, при этом были убиты 12 боевиков, в том числе братья Муслим и Хусейн Гакаевы.

Саперы группы разминирования уничтожили содержимое схрона накладным зарядом, сообщила сегодня пресс-служба Росгвардии. "Взрывоопасные предметы находились в земле со времен активных боевых действий и представляли реальную опасность для людей", - цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Муслиме Гакаеве и Хусейне Гакаеве.

* - Имарат Кавказ" ("Исламское государство Имарат Кавказ") - организация признана в России террористической и запрещена судом.

Примечание:

"Схрон с боеприпасами обнаружен в Южной Осетии", "Второй за неделю схрон с боеприпасами уничтожен в Унцукульском районе Дагестана", "Два уроженца Дагестана осуждены за подготовку теракта в Москве".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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