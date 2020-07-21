Юрий Поляков. Фото Александр247 -https://ru.wikipedia.org/wiki/Поляков,_Юрий_Фёдорович_(политик)

21 июля 2020, 07:00

Мэр Анапы подал в отставку после критики губернатора

Юрий Поляков объявил об отставке с поста мэра Анапы после совещания с губернатором, который раскритиковал городские власти за проблемы с застройкой. Заседание горсовета, на котором планируется решить вопрос о прекращении полномочий Полякова, назначено на сегодня.

Как информировал "Кавказский узел", 3 августа 2017 года Юрий Поляков был утвержден на должность исполняющего обязанности главы Анапы в связи с решением мэра Сергея Сергеева участвовать в выборах депутатов заксобрания Кубани. 24 октября депутаты горсовета избрали Полякова мэром.

Поляков ранее возглавлял Благовещенский сельский округ, в 2008-2014 годах был заместителем главы Анапы по санаторно-курортному комплексу, а затем в течение трех лет руководил департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. 30 мая 2019 года Поляков запретил тратить 639 тысяч рублей из городского бюджета на выступление балерины Анастасии Волочковой в честь открытия курортного сезона.

По итогам выезда губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Анапу мэр города Юрий Поляков принял решение покинуть свой пост по собственному желанию, сообщается 20 июля на сайте администрации Кубани.

Глава региона 20 июля в Анапе осмотрел песчаные дюны и застройку в прибрежной территории, где зачастую здания застройщики узаконивали через суд. По словам Кондратьева, контроль за возведением капитальных строений в городе должен быть усилен.

"Анапу важно сохранить как курорт. Мы навели порядок в Краснодаре, Геленджике, Сочи. Но здесь я не вижу, чтобы жестко контролировалась ситуация с застройкой. Курорт должен зарабатывать на отелях, а не на квартирах. Жителям, туристам нужны проспекты с ограниченной высотностью, широкая набережная, а не спальные районы", - приводятся слова Кондратьева в сообщении на сайте муниципального образования город-курорт Анапа.

Кондратьев во время визита назвал "недоработкой местных властей" то, что в прибрежных районах курорта не соблюдается этажность зданий, пишет ТАСС.

Внеочередная сессия городского совета, в повестку которой включены вопросы о прекращении полномочий главы Анапы Полякова и о назначении конкурса по отбору кандидатур на эту должность, назначена на сегодня, говорится в распоряжении председателя горсовета, опубликованном на сайте муниципалитета.

Ранее "Кавказский узел" писал о судьбе депутата Заксобрания Краснодарского края Сергея Зиринова, которого, как отмечал 11 октября 2016 года "Коммерсант", местные СМИ называли "ночным хозяином Анапы". Комментируя дело предпринимателя в июне 2014 года, "Яблоко" указывало на то, что Зиринов многие годы, по сути, являлся "теневым хозяином Анапы", так как контролировал различные экономические сферы жизни города. В октябре 2016 года Зиринов был осужден по делу о бандитизме на 22 года колонии строгого режима. В 1999 году Сергей Зиринов, как заявляли в Следкоме, вместе со своим родственником организовал преступную группу, которая "была типичной бандой со своим планированием и распределением ролей между участниками" и "контролировала значительную часть бизнеса в Анапе".

Примечание:

"Мэрию Анапы возглавил Юрий Поляков", "Зиринов приговорен к 22 годам колонии", "Анапчане возложили на власти вину за угрозу подтопления".

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