Юристы связали дело Мамиева с практикой ужесточения преследований за фейки

20 июля 2020, 16:10

На фоне пандемии коронавируса число административных дел о фейковых новостях, в том числе на юге России, выросло в разы, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы после приговора североосетинскому журналисту Алану Мамиеву, оштрафованному за публикацию о коронавирусе.

Как писал "Кавказский узел", 16 июля суд во Владикавказе приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей журналиста Алана Мамиева, признав его виновным в распространении фейковых новостей о коронавирусе. Решение суда будет обжаловано, пообещали Мамиев и его адвокат.

Мамиев считает дело политически мотивированным. Он рассказал, что дело в отношении него было приурочено к стихийной акции протеста в Северной Осетии, состоявшемуся 20 апреля. "Обвиняют меня в том, что, исходя их моего ролика в Интернете, я делаю заявление, что коронавирус имеет искусственное происхождение. И из-за этого мне пришили фейк-ньюс", - пояснил Мамиев. В рапорте полиции от 6 апреля сказано, что "распространенная пользователем alanmamiev в Instagram информация не соответствует действительности, противоречит официальным сведениям, опубликованным ВОЗ".

Адвокат правозащитной группы "Агора" Станислав Селезнёв сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на удобство применения закона о преследовании за фейковые новости в качестве инструмента политического давления обратил внимание в своем докладе "Эпидемия фейков", который вышел месяц назад.

"За весь 2019 год было лишь 13 административных дел о фейках по всей стране. А за три месяца эпидемии - почти 200", - сказал он.

В частности, по мнению Селезнёва, высказывания на тему адекватности реакции властей на эпидемию коронавируса привели к возбуждению не только административного, но и уголовного дела в отношении осетинского оппозиционного блогера Вадима Чельдиева, а его арест в Санкт-Петербурге послужил толчком к акции протеста во Владикавказе, что впоследствии вылилось в возбуждение в отношении него ещё ряда уголовных дел.

Вадиму Чельдиеву как предполагаемому инициатору митинга во Владикавказе предъявлены обвинения в публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, а также в экстремизме и хулиганстве. Кроме того, Чельдиев обвинен в применении насилия к представителю власти во время этапирования. В самом митинге он не участвовал, так как был задержан еще до его начала. Столкновения на митинге во Владикавказе и потасовку во время своего конвоирования Чельдиев объяснил провокациями силовиков.

"Пытаясь контролировать свободу высказываний, власти спровоцировали недовольство жителей Северной Осетии в виде публичных протестов", - говорится в докладе Селезнёва.

20 апреля силовики разогнали на площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. К 1 мая суды вынесли 64 решения о штрафах и административных арестах участников акции протеста. Также было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и хулиганстве. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии.

По его словам, официальная статистика о количестве дел по отдельным частям ст.13.15 КоАП РФ (по которой осуждён и Мамиев) не публикуется, однако в мониторинг "Агоры" попали 170 дел из 53 регионов страны. При этом 157 случаев зафиксированы за три "эпидемических" месяца.

"Исследовались кейсы, привлекшие внимание общественности, а также все дела, рассмотренные федеральными судами общей юрисдикции по первой инстанции или в ходе рассмотрения апелляционных жалоб на постановления мировых судей. 46 дел завершились вынесением обвинительных постановлений со штрафами на общую сумму более 1 миллиона рублей", - сообщил адвокат "Агоры".

Он обратил внимание, что самый крупный штраф в стране - 75 тысяч рублей - назначен Вадиму Чельдиеву за видеозапись с отрицательной оценкой опасности коронавируса.

Кроме того, по данным Станислава Селезнёва, в Северной Осетии, помимо Чельдиева и Мамиева, к административной ответственности привлекались граждане Попов и Торова, процесс каждого из них пока не завершён. В отношении жительницы Северной Осетии Фатимы Газдановой суд прекратил преследование, ограничившись замечанием.

В Кабардино-Балкарии четыре человека привлечены по данной статье, итоги их процессов пока не обозначены. В Краснодарском крае восемь человек привлечены к административной ответственности, двоим уже назначили штрафы. В Ростовской области один человек оштрафован. В Астраханской области трое привлечены к административной ответственности, двоим из них назначены штрафы в 40 тысяч и 30 тысяч рублей, следует из данных юриста.

Адвокат "Агоры" также особо отметил, что суды чаще всего игнорируют необходимость экспертиз для определения того, насколько "заведомо ложная информация" была распространена. "Несмотря на то, что диспозиция части 9 статьи 13.15 КоАП содержит понятия, не имеющие легального определения, а требующие специальных познаний в области лингвистики, суды зачастую не обращают на это внимания, уклоняются от необходимости привлечения к участию в деле специалистов и принимают полномочия экспертов на себя", - подчеркнул Селезнёв.

При этом Станислав Селезнев отказался прокомментировать дело Мамиева, сославшись на адвокатскую этику, которая не позволяет комментировать чужие дела, подробности и стратегия защиты по которым адвокату неизвестны. "Кроме того, внутренние правила "Агоры" не позволяют вмешиваться в чужую защиту", - добавил он.

Адвокат Виталий Зубенко, сотрудничающий с правозащитной ассоциацией "Агора", также заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не может достаточно точно судить о судебном решении по делу Мамиева. Но, по его словам, если журналист опубликовал свое мнение о том, что коронавирус "не является естественным", невозможно однозначно утверждать, что это предположение - фейк.

"Насколько я знаю, ряд ученых и публицистов, которые интересуются и расследуют эту тему, приходят к выводу о том, что такое вполне вероятно... Например, Андрей Ларионов проводит расследование по этому поводу и говорит, что уже не одна группа ученых пришла к выводу о возможности создавать любые вирусы. Здесь нужно подчеркнуть, что научного, точного, безапелляционного мнения о том, естественный это вирус либо искусственный, пока еще нет. Вот когда оно будет, тогда - да, можно говорить о фейке и пользоваться законом о распространении ложной информации в СМИ. Потому что в данном случае фейком может являться только откровенная и заведомая ложь, которую распространяет журналист. А этого не было. Кроме того, журналист имеет право транслировать те или иные мнения для общества и доводить до людей определенные версии с тем, чтобы люди имели возможность сами порассуждать", - сказал Виталий Зубенко.