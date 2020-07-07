Защита заявила о нарушении прав Чельдиева в СИЗО

07 июля 2020, 13:45

Вадим Чельдиев, обвиненный по делу о митинге во Владикавказе, переведен в одиночную камеру, до него не доходят деньги и передачи, заявил адвокат активиста.

Как сообщал "Кавказский узел", Вадиму Чельдиеву, как предполагаемому инициатору митинга во Владикавказе, предъявлены обвинения в публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, а также в экстремизме и хулиганстве. Кроме того, Чельдиев обвинен в применении насилия к представителю власти во время этапирования. В самом митинге он не участвовал, так как был задержан еще до его начала. Столкновения на митинге во Владикавказе и потасовку во время своего конвоирования Чельдиев объяснил провокациями силовиков. 3 июня Чельдиева, как и других арестованных по делу о беспорядках на митинге, этапировали в Ростов-на-Дону. Позднее суд оставил его под стражей до 18 августа.

20 апреля силовики разогнали на площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, которые добивались отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. К 1 мая суды вынесли 64 решения о штрафах и административных арестах участников акции протеста. Также было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и хулиганстве. По данным следователей, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии.

Вадим Чельдиев переведен в одиночную камеру ростовского СИЗО, сегодня уполномоченному по защите прав человека в Ростовской области будет подана жалоба об этом, сообщил адвокат активиста Батраз Кульчиев. "Вадим не получает в СИЗО передачи, не доходят до него и онлайн-деньги, чтобы он сам мог совершать покупку продуктов в магазине изолятора", - процитировало Кульчиева североосетинское издание "Основа".

Многие авторы комментариев к публикации на странице издания в Instagram поддержали Чельдиева. "Свободу Чельдиеву Вадиму", - написал sud_oseti, собрав 38 "лайков". "Избил полицейского - самим не смешно?" - раскритиковала предъявленное Чельдиеву обвинение fatichka15. Ее комментарий собрал 26 "лайков".

"Он сидит как убийца? Почему такое наказание? Почему нельзя под домашний арест? Он что, такой опасный? За что его так наказывают?" - возмутился ba_la_d, собрав 23 "лайка".

За час, к 13.45 мск 7 июля, эта публикация собрала 446 "лайков" и 91 комментарий.

Вчера, 6 июля, адвокат администратора Telegram-чата Арсена Бесолова, которого обвиняют в организации беспорядков на митинге во Владикавказе, сообщила, что самочувствие ее подзащитного в ростовском изоляторе ухудшилось. Он содержится в одиночной камере в полной антисанитарии, там есть тараканы и крысы, заявила адвокат Камилла Дзоциева. Передачи Бесолову от родственников не доходят, утверждает она. Дзоциева уже направила уполномоченному по правам человеку письмо об этом.

Чельдиев утверждает, что силовики начали преследовать его задолго до задержания в 2020 году. По его словам, уголовному делу об экстремизме предшествовали попытки силовиков помешать благотворительной деятельности движения "Ирон Зиу". Чельдиев также заявил, что покинул Северную Осетию, узнав о планах подкинуть ему наркотики. Сейчас Чельдиев известен своей общественной деятельностью и как ковид-диссидент, отмечается в материале издания "Батенька, да вы трансформер". Вадим Чельдиев, в частности, был одним из инициаторов протестов с требованием закрытия завода "Электроцинк", говорится в биографической справке, опубликованной на "Кавказском узле".

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