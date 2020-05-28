Чельдиеву предъявлено новое обвинение

28 мая 2020, 16:39

Следователи назвали Вадима Чельдиева ответственным за массовые беспорядки во Владикавказе и предъявили ему обвинение в хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", Вадим Чельдиев не участвовал в несогласованном митинге, который прошел 20 апреля во Владикавказе - еще до начала акции его задержали в Петербурге по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе. Следствие утверждает, что во время этапирования Чельдиев ударил силовика. Поэтому арестован он был уже по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Столкновения на митинге во Владикавказе и потасовку во время своего конвоирования Чельдиев объяснил провокациями силовиков. Кроме того, Чельдиева обвиняют в экстремизме, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов.

20 апреля силовики разогнали на площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. К 1 мая суды вынесли 64 решения о штрафах и административных арестах участников акции протеста. Также было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и хулиганстве. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии.

27 мая Вадиму Чельдиеву предъявлено обвинение по еще одной статье Уголовного кодекса, о хулиганстве, сообщил сегодня адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев. "Это все связано с его публикациями в социальных сетях. Считают, что он спровоцировал массовые беспорядки", - процитировал Кульчиева "Интерфакс". Адвокат уточнил, что это уже четвертая по счету статья УК, предъявленная Чельдиеву.

По словам адвоката Чельдиева из правозащитной группы "Агора" Андрея Сабинина, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого говорится, что его подзащитный выступил организатором митинга, опубликовав в своем Telegram-канале призыв собраться на народный сход. Этот призыв прозвучал в агрессивной форме, указали следователи, сделав из этого вывод, что Чельдиев осознавал последствия митинга в виде "неконтролируемого, грубого, массового нарушения общественного порядка с сопротивлением представителям власти". Кроме того, в постановлении говорится, что Чельдиев "запрашивал, контролировал и анализировал информацию о количестве лиц, готовых принять участие" в акции, а также "инструктировал потенциальных участников", передала "Медиазона".

Чельдиев утверждает, что силовики начали преследовать его задолго до задержания в 2020 году. По его словам, уголовному делу об экстремизме предшествовали попытки силовиков помешать благотворительной деятельности движения "Ирон Зиу". Чельдиев также заявил, что покинул Северную Осетию, узнав о планах подкинуть ему наркотики. Сейчас Чельдиев известен своей общественной деятельностью и как ковид-диссидент, отмечается в материале издания "Батенька, да вы трансформер".

Вадим Чельдиев, в частности, был одним из инициаторов протестов с требованием закрытия завода "Электроцинк", отмечается в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

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