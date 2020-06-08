Вадим Чельдиев. Стоп-кадр http://alaniatv.ru/vadim-cheldiev-zaplatit-shtraf-v-razmere-75-tysyach-rublej-za-zloupotreblenie-svobodoj-massovoj-informatsii/

08 июня 2020, 16:46

Продлен арест Вадиму Чельдиеву

Суд до 18 августа оставил под стражей Чельдиева, которому предъявлены обвинения по делу о митинге во Владикавказе.

Как писал "Кавказский узел", Вадим Чельдиев был задержан еще до акции протеста во Владикавказе. Как предполагаемому инициатору митинга ему предъявлены обвинения в публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, экстремизме и хулиганстве. Кроме того, Чельдиев обвинен в применении насилия к представителю власти во время этапирования. Столкновения на митинге во Владикавказе и потасовку во время своего конвоирования Чельдиев объяснил провокациями силовиков. 3 июня Чельдиева, как и других арестованных по делу о беспорядках на митинге, этапировали в Ростов-на-Дону.

20 апреля силовики разогнали на площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. К 1 мая суды вынесли 64 решения о штрафах и административных арестах участников акции протеста. Также было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и хулиганстве. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии.

Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив Чельдиеву арест до 18 августа, сообщил адвокат Андрей Сабинин.

"Уголовное дело о событиях в Северной Осетии разворачивается по ингушскому сценарию. Похоже, что ранее арестованных вывозят в Ростов-на-Дону, здесь и будет продолжаться предварительное расследование. 800 км для большинства адвокатов. <...> К слову, адвоката Сабинина никто не потрудился пригласить в суд (что не помешало ему здесь оказаться, конечно)", говорится в сегодняшней публикации в Telegram-канале "Сабинин на Кавказе".

Скриншот сообщения адвоката Андрея Сабинина о продлении ареста Чельдиеву, https://web.telegram.org/#/im?p=@ASAndreySabininПо словам адвоката, следствие привело "знаковые и стандартные" аргументы. "1. Может  использовать коррупционные связи и повлиять на судебную систему для изменения меры пресечения на домашний арест (ох, как не верят в нашу судебную систему), 2. Может беспрепятственно выехать за пределы России, используя подложные документы. Фактически готовое обвинение в приготовлении и покушении на совершение трёх преступлений. Правда, все забыли, что страна закрыта, и выехать и вылететь из нее невозможно, ну никак", написал Сабинин.

На сайте Ленинского райсуда Ростова-на-Дону к 16.46 мск 8 июня не появилось информации о продлении ареста Чельдиеву.

Чельдиев утверждает, что силовики начали преследовать его задолго до задержания в 2020 году. По его словам, уголовному делу об экстремизме предшествовали попытки силовиков помешать благотворительной деятельности движения "Ирон Зиу". Чельдиев также заявил, что покинул Северную Осетию, узнав о планах подкинуть ему наркотики. Сейчас Чельдиев известен своей общественной деятельностью и как ковид-диссидент, отмечается в материале издания "Батенька, да вы трансформер".

Вадим Чельдиев, в частности, был одним из инициаторов протестов с требованием закрытия завода "Электроцинк", отмечается в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Материалы о преследовании активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов", а новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа – на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Арсен Бесолов оставлен под арестом", "Осетинский активист Чиркинов отпущен под домашний арест", "Участник митинга во Владикавказе арестован вопреки положительному тесту на COVID-19".

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