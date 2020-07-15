Наибольшее число новых смертей от COVID-19 в СКФО пришлось на Ставрополье

15 июля 2020, 13:01

Семь человек умерли за сутки от коронавируса в Северо-Кавказском федеральном округе, из них трое на Ставрополье, а также по двое в Дагестане и Карачаево-Черкесии. По приросту новых заражений коронавирусом на первом месте в округе также Ставрополье.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 июля лидером по числу новых смертей от коронавируса в СКФО стал Дагестан, в регионе за сутки с 12 на 13 июля умерли два пациента с COVID-19.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония", с таким диагнозом в регионе к 22 мая умерли 820 человек, указала по итогам мониторинга ситуации в республике представитель федерального медицинского центра Ирина Трагира. Число смертей от коронавируса в Дагестане на ту же дату оставляло 65. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности пациенты с пневмонией умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

К утру 15 июля в СКФО умерли семь пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Из них трое скончались на Ставрополье, двое – в Дагестане и еще двое – в Карачаево-Черкесии, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от коронавируса в округе достигло 789. Из этого числа больше всего в Дагестане – 419, на втором месте Ставрополье – 123, на третьем Ингушетия – 71. После следуют Северная Осетия – 67, Кабардино-Балкария – 61, Чечня – 28 и Карачаево-Черкесия – 20, следует из данных Роспотребнадзора.

За сутки в СКФО коронавирус подтвердился у 243 пациентов. Больше всего новых заражений зафиксировано на Ставрополье – 91, на втором месте Дагестан – 42, на третьем Кабардино-Балкария – 41. Затем идет Карачаево-Черкесия – 25. В Северной Осетии и Ингушетии за сутки зафиксировано по 16 заражений COVID-19, а в Чечне – 12, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Лидером в СКФО по общему числу заражений коронавирусом с большим отрывом является Дагестан, за время эпидемии в регионе COVID-19 был подтвержден у 8602 пациентов. На втором месте Ставрополье – 6394, на третьем Кабардино-Балкария – 5686. Далее расположились Северная Осетия – 4287, Карачаево-Черкесия – 4109, Ингушетия – 3344 и Чечня – 1863. Общее число случаев заражений в СКФО достигло 34 285, сообщается на сайте.

Дагестан также является лидером по числу выздоровевших, в регионе от коронавируса вылечились 7019 пациентов, на втором месте Кабардино-Балкария – 5193, на третьем Ставрополье – 4159. Затем идут Северная Осетия – 3740, Карачаево-Черкесия – 2548, Ингушетия – 2529 и Чечня – 1275. Всего в округе количество излечившихся от COVID-19 возросло до 26 463, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Наибольшее количество активных больных на Ставрополье – 2112, на втором месте Дагестан – 1164, на третьем Карачаево-Черкесия – 1541. Затем идут Ингушетия – 744, Чечня – 560 и Северная Осетия – 480. На 10.45 мск 15 июля в СКФО было зафиксировано 7033 пациента с коронавирусом, следует из данных Роспотребнадзора.

Согласно данным Росстата на 1 января 2020 года, самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан (3,11 млн человек), на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни - 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

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