Азербайджан и Армения сообщили об обстрелах и сбитых беспилотниках

15 июля 2020, 10:25

Позиции азербайджанских войск на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны из пулеметов, минометов и артиллерийских орудий, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении отчиталось о двух сбитых беспилотниках вооруженных сил соседней страны.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля обострилась ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении. Стороны ежедневно обмениваются обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий. Обстрелы, согласно сообщениям военных ведомств, ведутся не только по боевым позициям, но и по приграничным населенным пунктам.

По официальным данным, жертвами обстрелов к 14 июля стали 25 человек: со стороны Азербайджана погиб один мирный житель и 11 военных, еще четверо военных ранены. Минобороны Армении сообщало о четырех убитых и пяти раненых военных. После обстрелов часть жителей приграничных азербайджанских сел Агдам, Вахидли и Алибейли были эвакуированы, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

За минувшие сутки позиции азербайджанских войск были обстреляны 91 раз из крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок, 82-миллиметровых минометов и других артиллерийских установок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Под обстрел попало село Заманлы Гедабекского района (граничащего с Тавушской областью Армении. – Прим. "Кавказского узла"), также обстрелы велись с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Зафиксированное сегодня число обстрелов позиций азербайджанских войск стало, по данным "Кавказского узла", самым высоким с октября 2018 года. После того, как 28 сентября 2018 года руководители Азербайджана и Армении договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия, число обстрелов, которое фигурирует в ежедневных сводках Минобороны Азербайджана, резко снизилось. Если в сентябре 2018 года Азербайджан ежедневно фиксировал от 73 до 113 обстрелов в зоне конфликта, то с октября того же года по июнь 2020 года сообщал о максимум трех десятках обстрелов за сутки. В третьей декаде июня число ежедневно фиксируемых обстрелов выросло - в некоторые дни поступала информация о более чем 50 обстрелах, а 8 июля ведомство насчитало 78 обстрелов за сутки.

Информация о том, что азербайджанские военные применяли на границе с Арменией ракетную систему залпового огня "Град", не соответствует действительности, заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы. "Информация армянских средств массовой информации о якобы применении подразделениями азербайджанской армии реактивной системы залпового огня «Град» против армянских вооруженных сил на Товузском участке является дезинформацией", - привело сегодня его слова агентство АПА.

При обстреле армянских позиций были использованы ударные беспилотники, тяжелая артиллерия, в том числе реактивная система залпового огня "Град", минометы и танки, заявил 14 июля на брифинге представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

В свою очередь Минобороны Армении сообщило о двух сбитых за ночь беспилотных летательных аппаратах азербайджанских военных на северо-восточном участке границы. "В период с 22.20 до 23.00 (по местному времени 14 июля, с 21.20 до 22.00 мск 14 июля) подразделения Вооруженных сил Армении поразили два ударных беспилотника противника", - приводит сообщение пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян "Спутник-Армения". Осколки летательных аппаратов упали в промежуточной между позициями зоне, отмечается в сообщении.

Напомним, в апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".