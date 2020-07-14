Пользователи Instagram поддержали призыв имама снизить цены на газовое топливо в Чечне

14 июля 2020, 01:50

Имам селения Аллерой Умар Хехоев опубликовал видеообращение к владельцам автомобильных газозаправочных станций снизить цены на топливо. Пользователи Instagram и жители Чечни поддержали призыв и назвали цены завышенными на фоне соседних регионов.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Чечни пожаловались на подорожание газового топлива за время карантина, который и так сказался на доходах, и призвали к бойкоту газовых АЗС. Топливо привозят в республику из других регионов, что сказывается на формировании цены, объяснили компании-поставщики. Управление Федеральной антимонопольной службы республики провели 20 июня рапортовало об усилении контроля над ценообразование сжиженного газа, но жители Чечни усомнились в своевременности проверок.

Имам мечети Умар Хехоев, известный своими проповедями, выпустил видеообращение с призывом снизить цены на газ на автозаправках в Чечне.

«Братья-мусульмане, продающие газ. Не добавляйте по возможности цены […] Вы слишком поднимаете цены для бедных людей. Будьте немного сострадательнее к своим братьям-мусульманам, не добавляйте эти цены. Да будет доволен вами Всевышний», - сказал на чеченском Хехоев. При этом видно, что он стоит на фоне газозаправочной колонки.

Видеообращение Хехоева было опубликовано в нескольких Instagram-пабликах, например, в паблике "ЧП Чечня", насчитывающем 132 тысячи подписчиков. Ролик называется "Обращение Умара Хехоева насчет поднятия цен на газ". По данным на 01.50 мск сегодня, 14 июля он набрал 22 274 просмотра и 142 комментария, в основном на чеченском языке.

Имам Хехоев поднимает в своих проповедях актуальные вопросы

Односельчане 39-летнего имама селения Аллерой Умара Хехоев отметили, что 39-летний имам зарекомендовал себя человеком, который поднимает в своих проповедях на пятничных молитвах серьезные вопросы. «Озвученные в проповедях злободневные темы нервируют некоторую часть населения не только Курчалоевского района, но и республики», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Шамиль.

Умар Хехоев рассказал 13 июля корреспонденту "Кавказского узла", что является имамом Аллероевской мечети уже восемь лет.

«Бывает, что где-то допускаю ошибки, но не ошибается тот, кто ничего не делает. К тому же у меня хороший наставник. Салах-Хаджи Межиев - муфтий Духовного управления мусульман республики, с которым сложились добрые, доверительные отношения и который всегда укажет на промахи в моей работе на посту имама, если таковые имеются. Поможет их исправить. Мне в этом отношении повезло», - сказал Хехоев.

При этом Хехоев утвердительно ответил на вопрос, говорят ли ему, что он нередко бывает слишком резок в оценках. «Говорят, еще как говорят», - сказал он, но добавил, что действует так, как ему велит совесть. «У каждого на все происходящие события должно быть свое мнение», - сказал он.

«В своих проповедях я стараюсь поднимать актуальные вопросы, которые в данный момент волнуют моих прихожан. Иногда темы, которые затрагиваются в проповедях, бывают актуальны и для жителей других населенных пунктов, тогда они находят отражение в соцсетях. Как это произошло с наболевшим для всех автолюбителей вопросом реализации сжиженного природного газа (СПГ) по завышенным ценам», - отметил Хехоев.

Автовладельцы назвали завышенной цену на газ

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни усомнились, что обращение богослова к владельцам АЗС как-то отразится на уровне цен.

«Хехоев - достаточно известный в республике представитель духовенства. Он имам мечети соседнего с Ахмат-Юртом села Аллерой. Его проповеди есть в Интернете, распространяются в сетях. Но, думаю, его призыв не найдет отклика и не скажется на ценах за газ. Если даже поверки УФАС и прокуратуры не привели к их снижению, то вряд ли призыв богослова даст положительный результат. К тому же надзорные органы уже связали произошедшее у нас повышение с ростом отпускных цен за пределами республики. Вот если там поставщики снизят цену, то и у нас это может привести к снижению. В противном случае ничего не поменяется», - уверен Умар.

«Газовое оборудование на свои машины в первую очередь ставят те, у кого низкий доход. Чтобы как-то сэкономить. При нынешних же ценах особой разницы между газом и бензином, несмотря на то, что последний стоит в полтора раза дороже, нет, поскольку двигатели автомашин расходуют газа больше, чем бензина. Я, к примеру, последние три недели езжу только на бензине. Газ быстрее испаряется, к тому же при включенном кондиционере он тратится значительно быстрее. Что касается призыва имама мечети Умара Хехаева, то это говорит о том, что цены на газ не устраивают не только рядовых граждан. Другое дело, что его призыв не найдет ответа», - уверен Султан.

Рост цен на газовое топливо беспокоил жителей Чечни и до пандемии. По данным Чеченстата, рост цен на газ в ноябре 2019 превысил 3%.

Стоимость литра газа в 25 рублей автовладельцы назвали "ненормальной" и завышенной.

«Это ненормальная цена. Себестоимость газа составляет всего несколько рублей. В Казахстане, который, кстати, закупает топливо у России, литр газа в пересчете на наши деньги стоит где-то 10 рублей. У меня там родственники и знакомые живут, они вообще поражаются нашими ценами», - утверждает грозненец Хасан.

«Цены на газ выросли повсеместно, это надо признать, но у нас почему-то он стоит дороже, чем даже в соседних республиках. Я был недавно в Ингушетии, заправился по 21 рублю за литр. В Дагестане, насколько я знаю, литр газа стоит 23 рубля, в Ставрополе – от 22-х. Почему у нас установили цену в 25 рублей, непонятно», - сказал местный предприниматель Аюб.

Представитель кампании «Лидер», являющейся одной из поставщиков топлива в Чечню, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что цены на внутреннем рынке зависят от отпускных за пределами республики. «Мы вынуждены поднимать цены, потому что сейчас закупаем топливо дороже, чем месяц-полтора назад. Если отпускные цены снизятся, то, соответственно, они пойдут вниз и на наших автозаправках. Повысятся там, то и у нас вырастут. Это элементарные законы рынка» - отметил собеседник.

Пользователи Instagram поддержали Хехоева

Видеообращение Умара Хехоева вызвало живой отклик у пользователей Instagram, которые поддержали имама и заявили, что цены на газовое топливо в Чечне очень завышены.

«Это позор. Люди три месяца провели, каждый рубль в кармане считают, а эти словно боятся, что люди в себя придут», - прокомментировал видеообращение Хехоева пользователь cimgigov.

«Клянусь, правильно (Хехоев) говорит)», - написал cukuevl.

«Напрасно (твое обращение), брат, напрасно, деньги важнее», - пишет djalka_mobile.

"Бензином заправляться уже выгодно, чем газом. Вообще зажрались в этом году... Одни заправочные станции понесли убыток из-за карантина, по ходу", - отметил talkhikov.

Пользователи и других пабликов в Instagram прокомментировали обращение Хехоев.

«На старте, когда в России стоял вопрос о переводе заправочных станций на газовое топливо, планировалось, что цены на СПГ будут несравненно низкими, по сравнению с бензином», - написал Homo sum. По его словам, сейчас стоимость 1 литра СПГ в городах средней полосы России – от 16 до 17 рублей.

Халиф Товсултанов в своем комментарии пишет, что в Пятигорске он заправился за 15 рублей.

Хазбулатов считает, что цена начинает расти еще на заводе. «Они (предприниматели) это делают не от себя, сначала цены поднимают на заводе», - написал он.

Иного мнения придерживается Асхабов 966. «Именно они (предприниматели) повышают цены на местах», - отметил он.

«А когда в России власть думала о бедных?» - задается вопросом Алихан Кадиров.

Исмаил Абакаров уверен, что у бизнесменов «совести нет и никогда не было. В пятницу они мусульманами становятся, на Джума Намаз ходят, в остальные дни - бизнесмены».

muslimus86 называет операторов на заправках «кудесниками», которые умудряются залить 40 литров в баллон объёмом в 30 литров».

«Я больше газом не заправляюсь, бензин выгоднее. Тем более газ недоливают все время», - отметил Аслан Нохчо.