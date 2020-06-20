Жители Чечни сочли запоздалой проверку роста цен на газовое топливо

20 июня 2020, 17:02

Прокуратура Чечни и республиканское управление Федеральной антимонопольной службы не смогут повлиять на стоимость газового топлива на заправках, мониторингом цен надо было заниматься заранее, заявили жители Чечни и пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Чечни пожаловались на подорожание газового топлива за время карантина, который и так сказался на доходах, и призвали к бойкоту газовых АЗС. Топливо привозят в республику из других регионов, что сказывается на формировании цены, объяснили компании-поставщики.

Рост цен на газовое топливо беспокоил жителей Чечни и до пандемии. По данным Чеченстата, рост цен на газ в ноябре 2019 превысил 3%.

В июне цена на сжиженный углеводородный газ в Грозном поднялась с 17 до 23 рублей, сообщили антимонопольщики. "Чеченское УФАС России усиливает контроль на рынке СУГ на предмет соблюдения хозяйствующими субъектами антимонопольного законодательства, с целью установления причин повышения цен, экономическую обоснованность их повышения, а также о наличии признаков сговора между хозяйствующими субъектами", - говорится в заявлении ведомства.

Антимонопольщики заверили, что будут проводить выездные мероприятия, чтобы не допустить необоснованного повышения цен. Эти действия являются реакцией на информацию о росте цен, говорится в публикации от 19 июня на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Чечне.

Речь идет об информации, распространившейся в СМИ, уточняется в сообщении прокуратуры Чечни. "В ходе надзорных мероприятий будет тщательно проанализирована деятельность оптовых и розничных реализаторов названного топлива на предмет совершения согласованных действий, направленных на повышение цены", - говорится в публикации на сайте прокуратуры Чечни.

Проверка запоздала, указали комментаторы публикации о начавшейся проверке в Instagram-паблике "Чечня сегодня". "Раньше надо было следить, уже поднялись [цены], и снизить они не смогут", - заявил armageddon_95r. "Очень это вовремя", - перевел корреспондент "Кавказского узла" ироничный комментарий пользователя halif3129.

Пользователь 1.dobryi призвал осуществить идею бойкота заправок. "На пару недель оставить машины дома, и тогда снизят цены", - предложил он. "Как правильно", - поддержал его yusup_yunusov.09.

К 17.02 мск 20 июня эта публикация собрала 676 "лайков" и 24 комментария. У паблика 308 тысяч подписчиков.

Предприниматели договорились о повышении цен, предположил ars_m_gold. "Это сговор, везде одновременно подняли на 23 рубля", - заявил он. "Заставьте закрыть газовые заправки!" - призвал антимонопольщиков 95_mers_9581, написавший комментарий на чеченском языке.

Однако saaevmuslim указал, что проблема не в местных АЗС. "При закупке в Астрахани за сутки газ подорожал на семь рублей, а наши подняли сначала на три рубля и через неделю еще на 3, а не на семь рублей. Претензии в Астрахань, а местным спасибо, что его привозят", - заявил он.

К 17.02 мск 20 июня эта публикация собрала 694 "лайка" и 56 комментариев. У паблика 60,8 тысячи подписчиков.

Надзорные органы должны заниматься постоянным мониторингом цен, а не реагировать на сообщения СМИ, заявили корреспонденту "Кавказского узла" жители Чечни. "Надзорные органы должны были вести постоянный мониторинг цен на рынке, начиная от топлива на заправках и заканчивая продовольствием, а не реагировать на сообщения в интернете. С начала июня литр газа на автозаправках у нас подскочил на шесть рублей, а они только сейчас решили начать проверку. Что это теперь даст, если цена уже установлена?" - указал местный житель Тимур.

"Смысл организовывать проверки по поводу повышения цен на газ есть в том случае, если прокуратура или УФАС заставят владельцев автозаправок их снизить. Проверки ради проверки, как реакция на сообщения в сетях и СМИ, смысла не имеют. Людям нужен результат", - заявил житель республики Ислам.