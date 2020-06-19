Жители Чечни призвали к бойкоту АЗС после скачка цен на газовое топливо

19 июня 2020, 12:51

Стоимость газового топлива на автозаправках Чечни выросла на шесть рублей на фоне финансовых трудностей местных жителей из-за эпидемии. Топливо привозят в республику из других регионов, что сказывается на формировании цены, объяснили в компаниях-поставщиках.

"Кавказский узел" ранее писал, что пользователи соцсети в декабре 2019 года пожаловались на рост стоимости топлива на газовых АЗС. Рост цен на газ в ноябре превысил 33 процента, сообщил тогда Чеченстат.

Стоимость сжиженного газа на автозаправках в Чечне за последние несколько месяцев увеличилась на шесть рублей, это вызвало возмущение у автовладельцев. Пользователи нескольких групп в мессенджере WhatsApp призвали бойкотировать и не обслуживаться на АЗС некоторое время. «Газ сначала подняли с 17 до 20 рублей, теперь до 23 рублей […] Неделю-две не заправляйтесь, потерпите», - призвали пользователи групп в мессенджере.

Жители Чечни поддержали призыв к бойкоту АЗС, заявив о финансовых трудностях после карантинных ограничений. «Я согласен с тем, что надо объявить полный бойкот автозаправкам, не только в республике, но и в целом по стране. Люди три месяца на карантине находились, у всех сейчас трудности с финансами», - пожаловался грозненец Умар.

«Газ на машину люди ставят, чтобы меньше расходов было на топливо. Стоило бы всем действительно недели на две не заправляться на АЗС», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» автовладелец Мансур.

Пользователи Instagram также выразили возмущение повышением цены за газ на автозаправочных станциях. «Люди и так на мели, а тут еще и топливо повышают, как никогда. Как будто у нас дефицит газа и нефти в стране», - написал пользователь группы Chp.chechenya (126 тысяч подписчиков) в Instagram под ником sport_taim_ под новостью о подорожании газа.

«Как тут не возмущаться, если внаглую подняли цены за короткое время, и тем более народ только вышел на работу», - согласился muhammad_95_06_.

«Добивают, заехали заправиться - газ 23 рубля», - пожаловался другой пользователь aventadorsl.

Пост был опубликован 18 июня и к 11.45 мск сегодня набрал 2 931 лайков и 422 комментария.

Автомобильное топливо в республику завозится из других регионов, что и влияет на цены, пояснили корреспонденту «Кавказского узла» представители компаний – поставщиков топлива в Чечню.

«Возмущение людей понятно, но цены на топливо формируем не мы, они формируются с учетом целого ряда показателей. Это в первую очередь отпускные цены у оптовиков, транспортные расходы и так далее», - пояснил представитель ООО ПКФ «Автогаз».

Такое же мнение высказали и в компании «Лидер». «Мы уже не первый год работаем на рынке поставки топлива, и цены у нас складываются с учетом имеющихся реалий. Топливо завозим из других регионов»,- подчеркнули в компании.