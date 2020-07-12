Фермеры в Калмыкии заявили о фабрикации уголовного дела

12 июля 2020, 03:17

Главы двух фермерских хозяйств в Калмыкии Баира Цыгаменко и Светлана Боджаева подозреваются в том, что попытались получить субсидии в Минсельхозе республики, представив фиктивные документы о работах в рамках борьбы с опустыниванием, сообщает прокуратура. Подозреваемые уверяют, что работы выполнили в полном объеме.

Два индивидуальных предпринимателя в Калмыкии предоставили от имени двух глав крестьянско-фермерских хозяйств в министерство сельского хозяйства республики документы, содержащие «заведомо недостоверные сведения о якобы выполненных фитомелиоративных работах (комплексное закрепление открытых песков посадкой джузгуна на территории Бергинского СМО Юстинского района)», сообщила прокуратура Калмыкии 9 июля на своей странице в Instagram.

«Причиненный материальный ущерб региональному министерству составил более 4 млн рублей. Кроме того, указанные индивидуальные предприниматели попытались незаконно получить субсидии в размере более 8 млн рублей путем предоставления в мае текущего года от имени еще одного главы крестьянско-фермерского хозяйства в министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия фиктивные документы о якобы проведенных фитомелиоративных работах. Однако они не смогли довести свой преступный умысел до конца, поскольку их действия были пресечены», - говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры Калмыкии, фермеры подозреваются «в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество)». Соответствующее уголовное дело возбуждено следователями межмуниципального отдела МВД «Яшкульский» с местом дислокации в поселке Цаган-Аман Юстинского района.

Предприниматели рассказали об обысках и допросах

В мошенничестве подозреваются руководитель информационно-консультативного центра «Помощник» Баира Цыгаменко и ее заместитель Светлана Боджаева, которые также являются главами крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" 11 июля рассказала сама Баира Цыгаменко.

По ее словам, 10 июля в офисе центра «Помощник», а также в домах предпринимателей и их родителей сотрудники правоохранительных органов провели обыски. В доме Цыгаменко обыск начался в 17.00 мск и длился примерно час, дом Боджаевой обыскивали почти полтора часа, начиная с 17.50 мск, рассказала Цыгаменко.

«Вместе с понятыми порядка 15 человек работало по нам, как по самым рьяным преступникам. Конфисковывают все, что можно – личные блокноты, телефоны… Обыски проводились в присутствии наших детей. Наши родители в шоке», - заявила Цыгаменко.

Руководитель центра «Помощник» не исключает, что уголовное преследование связано с ее выступлениями на прошлогодних митингах против назначения главой администрации Элисты Дмитрия Трапезникова.

В Элисте неоднократно проходили акции протеста против назначения в сентябре 2019 года временным главой города Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. В ходе акций протеста были выдвинуты требования о возвращении прямых выборов мэра и отставке главы Калмыкии Бату Хасикова. После первых акций начались суды над активистами. В большинстве случаев судьи назначали штраф, говорится в материалах "ЮФО-2019: пытки, массовые протесты, технологии "точечных репрессий" и "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка" на "Кавказском узле".

«Я не могу этого утверждать, но не исключаю, что вся эта история связана с выступлениями на митингах. Я с 2016 года занимаюсь борьбой с опустыниванием. Все это время сотрудничала с нашим Минсельхозом и никаких претензий к нашей работе не было вплоть до мая 2019 года, когда мы обратились туда за очередными субсидиями. Сейчас за нас столько правоохранительных и надзорных структур взялось – никогда такого не было», - пояснила Цыгаменко.

В октябре 2019 года Баира Цыгаменко записала видеообращение в поддержку участников митинга против назначения Трапезникова. На кадрах видео, опубликованного 30 октября 2019 года на видеохостинге Youtube видно, что она находится в пустыне. Предприниматель говорит, что не может участвовать в протестной акции из-за работы. Обращаясь к главе Калмыкии Бату Хасикову, Цыгаменко заявила, что ее выступления на предыдущих митингах «сказываются» на ней и ее родственниках.

«Бату Сергеевич, обращаюсь именно к вам! Если вы действительно пришли с таким позитивом, с намерением развивать свою республику – мы готовы… Мы готовы работать. Если нужно работать головой, где-то в офисе, мы это умеем делать. Если нужно работать в степи, мы и от этого не отказываемся. Работы мы не боимся. Но пара моих выступлений на митингах почему-то на сегодня сказывается на мне и моих родственниках. Почему-то на меня выходят мои знакомые, в том числе и родственники, по поводу моих выступлений», - сказала Цыгаменко на видео, которое по данным на 03.17 мск сегодня, 12 июля набрало 7388 просмотров и 70 комментариев.

По словам Светланы Боджаевой, обыски и допросы сотрудники правоохранительных органов начали проводить в июне, после того, как 26 мая изъяли в Минсельхозе Калмыкии пакет документов, поданных предпринимателями для получения субсидий.

«15 июня сотрудники [правоохранительных органов] провели обыск в офисе центра и до пяти утра допрашивали нас с Баирой Ивановной [Цыгаменко]. 17 июня сотрудники [правоохранительных органов] допросили остальных работников центра. Мы с Баирой Ивановной были в этот день в командировке. 18 июня [...] допросили уже наших работников в Бергине. А 19 июня к нам в офис приехали электрики из «Калмэнерго» и отрезали электричество, оставив центр без какой-либо связи», - рассказала Боджаева.

Предприниматели обратились за поддержкой к коллегам

В ночь с 10 на 11 июля предприниматели рассказали о своей ситуации в эфире на специально созданной странице "bez_prava_na_vyzhivanie" в соцсети Instagram.

«В 2019 году нами были выполнены мелиоративные мероприятия по борьбе с опустыниванием на территории Бергинского СМО Юстинского района […] Мы отработали порядка двух тысяч гектаров. Вся территория закреплена – пески не движутся […] В мае этого года мы подали пакет документов на получение субсидий за проведенные нами работы. В течение всего времени были постоянные препоны со стороны работников министерства сельского хозяйства Республики Калмыкии. В конце концов наш пакет документов изъяли сотрудники ОБЭП», - заявила Светлана Боджаева на видео.

Цыгаменко рассказала, что на созданной в Instagram странице будут выкладываться фото- и видеосвидетельства о проделанной работе. «Мы постараемся предоставить информацию [о своей деятельности] на нашей страничке, где люди подтвердят, что они действительно работали. Мы покажем вам обязательно сегодняшний результат – какие площади барханов, песков мы задержали. Уже в этот сезон, осенью 2020 года на кое-каких участках можно посеять кормовые травы. И можно смело говорить, что это будут улучшенные пастбищные угодья, представляющие кормовую ценность для КРС, овец […] Постараемся максимально продемонстрировать эту работу вам, потому что чувствуем, что нас хотят задержать и взять и под стражу», - обратилась к зрителям Цыгаменко.

Она добавила, что рассчитывает на поддержку интернет-сообщества и правовую поддержку юристов. Видео по данным на 03.17 мск сегодня, 12 июля набрало 2 747 просмотров и 31 комментарий.

В указанном Instagram-паблике по данным на 03.17 мск сегодня, 12 июля опубликованы три видеоролика, которые записали в поддержку Цыгаменко и Боджаевой жители Калмыкии, которые с ними работали.

«Меня зовут Мукабенов Улюмджа. Я подтверждаю, что Цыгаменко Байрта (один из вариантов имени Баира – прим. "Кавказского узла") на территории Бергинского СМО вела работы по посадке джузгуна. Местные жители принимали участие [в работах], сажали вручную. Я на своем водовозе поливал прикопанные саженцы, чтобы они не засохли. Была произведена большая работа, большие очаги песка были засажены и усеяны житняком (кормовая трава – прим. "Кавказского узла")», - заявил мужчина на первом видео.

Механизатор из поселка Улан Хол (Лаганский район Калмыкии – прим. ред.) Александр Багалдыков также утверждает, что в пустыне Юстинского района «с октября до 28 декабря» были посажены «все сто процентов» саженцев. «И потом, весной, мы досаживали то, что выдуло, упало», - добавил тракторист.

Уроженка Калмыкии Ирина Ристич рассказала, что приехала «специально в свою родную степь» из Европы, когда узнала о проекте по борьбе с опустыниванием. «С таким энтузиазмом начала работать простым рабочим […] Носили кустики, которые они называли джузгун, каждый раз вставали в пять утра», - поделилась воспоминаниями Ристич.

На своей странице в Instagram предприниматели выложили видео и фото, на которых запечатлен процесс посадки джузгуна в пустыне. «Мы хотели создать фильм о нашей работе, но ввиду сложившейся ситуации решили опубликовать проект фильма. Все фото и видеоматериалы из личного архива!» - говорится в комментарии к видео «Опустынивание». В ролике показана пустыня до и после посадки кустарников.

Комментариями сторон уголовного дела «Кавказский узел» пока не располагает.