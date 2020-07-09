Жители Урус-Мартана добились административных дел против "Чечводоканала"

09 июля 2020, 17:21

Компания "Чечводоканал" не выполнила обязательства по бесперебойной подаче воды в домовладения Урус-Мартана, а сама вода не соответствует санитарным требованиям, заявила прокуратура по итогам проверки жалоб местных жителей.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Шали, Урус-Мартана и села Пригородного в Грозном 6 июля пожаловались на длительные отключения водоснабжения. "Водоканал" в ответ заявил, что местные жители используют слишком много воды для хозяйственных нужд. Прокуратура начала проверку по жалобам.

"Чечводоканал" не обеспечил бесперебойного снабжения холодной водой 23 домовладений, заявила прокуратура Урус-Мартановского района. Возбуждены два административных дела: по статьям "Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами" и "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде". Директору компании предписано устранить нарушения, отчиталась республиканская прокуратура на своей странице в Instagram 8 июля.

К 17.20 мск 9 июля эта публикация собрала 4845 просмотров и 323 комментария. У страницы прокуратуры Чечни 118 тысяч подписчиков. "Действительно в Урус-Мартане нет воды летом вообще. Эта проблема сушествует уже несколько лет, люди устали. Очень просим обеспечить нам воду", - прокомментировала публикацию laila898a.

Пользователь rasambek01 усомнился в итогах проверки, согласно которым воды не было только в 23 домовладениях. "На одной [только] улице Нахимова столько домовладений без воды, а по всему Урус-Мартану этих улиц десятки", - написал он.

_____lliy призвала прокуратуру провести аналогичную проверку и в Гудермесе. "Обратите внимание на город Гудермес, где уже дней шесть-семь нет вообще воды! Где-то что-то ремонтируют, а в такую жару весь многотысячный город без глотка воды. Глубокой ночью начинает течь какая-то слеза, и мы вылавливаем ее в канистры. Огороды высохли", - пожаловалась пользовательница соцсети.

В начале июля жители Гудермеса также пожаловались на перебои с водой в течение последних недель. Они рассказали, что вынуждены покупать питьевую воду и отказаться от использования стиральных машин. Власти города, а также сотрудники "Водоканала" сообщили о ремонте ветхого водопровода, но не назвали сроки окончания работ.

Проблема водоснабжения не решена до сих пор, заявили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жители Урус-Мартановского района.

"Мало того что у нас уже больше двух месяцев постоянные перебои с водоснабжением, так еще после включения минут 30 из-под крана начинает течь какая-то грязная муть, которую не то что пить, даже для мытья полов использовать нельзя. Постоянно приходится держать в доме запас воды, поскольку в какие дни и на какое время отключат воду, никто не информирует. В этом плане тяжелее всего приходится тем, кто живет в квартире. В частном секторе практически у всех есть бетонированные колодцы или емкости для хранения воды", - рассказала местная жительница Разет.

"Неделями сидим без воды. Ни "Водоканал", ни местная администрация - вообще никто не реагирует. На все обращения отвечают, что из-за жары потребление воды возросло, а значит, и нагрузка на системы водоснабжения увеличилась, и ничего с этим поделать нельзя. Люди просто должны сами снизить расход воды повсеместно. В общем, крайнего нет, виновны мы сами", - возмутился житель Урус-Мартана Хамзат.

На сайте "Чечводоканала" к 17.20 мск 9 июля не появилось комментариев относительно результатов прокурорской проверки по проблеме с водоснабжением в Урус-Мартане.