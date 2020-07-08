Прокуратура начала проверку жалоб на перебои с водоснабжением в Чечне

08 июля 2020, 10:17

Начата прокурорская проверка действий чиновников после жалоб жителей Грозного, Гудермеса, Шали и Урус-Мартана на длительные отключения водоснабжения. Перебои с подачей воды продолжаются, рассказали жители городов республики.

Как писал "Кавказский узел", жители Шали, Урус-Мартана и села Пригородного в Грозном 6 июля сообщили о длительных отключениях водоснабжения. Вода подается с перебоями, приходится караулить ее или покупать, пожаловались они. "Водоканал" обвинил жителей в излишних тратах воды и призвал воздержаться от ненормированного ее использования для хозяйственных нужд.

В начале июля жители Гудермеса также пожаловались на перебои с водой в течение последних недель. Они рассказали, что вынуждены покупать питьевую воду и отказаться от использования стиральных машин. Власти города, а также сотрудники "Водоканала" сообщили о ремонте ветхого водопровода, но не назвали сроки окончания работ.

Прокурор Чечни после публикаций о перебоях с водоснабжением распорядился провести проверку, она уже начата, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель прокуратуры республики.

"Организована проверка, поскольку речь идет о нарушениях норм законодательства. Работники прокуратуры с привлечением специалистов установят причины возникновения таких ситуаций, а также дадут оценку действиям ответственных лиц в этой сфере. Это касается в первую очередь руководства администраций на местах и организаций, занимающихся вопросами водоотведения и водоснабжения населенных пунктов. В случае установления вины указанные лица будут привлечены к предусмотренной законом ответственности", - сказал он.

Проверка организована по сообщениям "о ненадлежащем водоснабжении в городах Грозный, Шали, Гудермес и Урус-Мартан", говорится в сообщении, размещенном 7 июля на сайте прокуратуры Чечни. "По всем фактам незаконных действий (бездействия) должностных лиц в указанной сфере граждане могут обращаться в органы прокуратуры", - отмечается в публикации надзорного ведомства.

Перебои с подачей воды продолжаются, посетовал житель Грозного Муса. "Приходится покупать ее у частников. То есть мы платим двойную цену – частникам, у которых покупаем воду, и коммунальщикам", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Гудермеса Асламбек упрекнул чиновников в нерасторопности. "У нас уже несколько недель нет воды, власти и местный «Водоканал» обещают решить проблему, но она до сих пор сохраняется. Самое интересное, что на автомойках в городе и по району никаких проблем с водой нет, они работают, а вот в дома и квартиры вода почему-то не поступает", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Асламбек.

"Я живу в многоквартирном доме, вода уже которую неделю выше второго-третьего этажа не поднимается. Приходится постоянно бегать по соседям, и покупать ее магазине. Ситуация почти такая же, что была у нас в войну. Тогда тоже люди брали воду друг у друга и привозили, кто откуда только может", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Лейла.