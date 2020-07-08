ДУМ Карачаево-Черкесии отложил открытие мечетей

08 июля 2020, 23:02

Карачаево-Черкесия перешла ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, но мечети по-прежнему закрыты для коллективных молитв. Представитель ДУМ республики не назвал сроки возобновления массовых молитв, отметив, что мечети будут закрыты до особого распоряжения.

Как писал "Кавказский узел", с 6 июля власти Карачаево-Черкесии разрешили уличную торговлю, также открылись непродовольственные предприятия, площадью до 800 квадратных метров. Послабления не коснулись ограничений для жителей.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Карачаево-Черкесии, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии пока не собирается отменять ограничения на проведение коллективных молитв в мечетях, которые ведены из-за пандемии COVID-19, сообщил заместитель председателя ДУМ КЧР Ибрагим-хаджи Катчиев.

"Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация улучшается, мечети республики остаются закрытыми до особого распоряжения”, - приводит слова Катчиева "Интерфакс-Юг". Действующие ограничения распространяются на пятничные и коллективные молитвы, обряды дуа, массовые мероприятия в мечетях, добавил он.

Заместитель главы духовного управления мусульман по республике отметил, что ограничения сохраняются для безопасности населения. Решение о возобновлении коллективных молитв будет приниматься с учетом ситуации по распространению коронавируса, сообщил Катчиев.

"Никакие действующие ограничительные меры для граждан не снимаются", - сообщил 6 июля глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. В республике по-прежнему запрещено проведение любых массовых мероприятий, отметил Темрезов на своей странице в Instagram. Также он призвал жителей региона воздерживаться от массовых семейных мероприятий.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 3919, сообщил сегодня оперштаб по республике. На лечении в стационарах находятся 327 пациентов, с начала пандемии скончались 15 человек, говорится в сообщении оперштаба в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что 4 июля в ряде мечетей Дагестана впервые с момента введения ограничений прошли пятничные молитвы. Многие из опрошенных "Кавказским узлом" верующих признались, что приходят молиться рядом с мечетью, но не рискуют проходить внутрь здания на массовую молитву.

Новости о распространении вируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".