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07 июля 2020, 07:51

В Карачаево-Черкесии введен второй этап снятия ограничений

Власти Карачаево-Черкесии разрешили уличную торговлю, также открылись непродовольственные предприятия, площадью до 800 квадратных метров. Послабления не коснулись ограничений для жителей, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июня власти Карачаево-Черкесии ввели первый этап снятия ограничений, в рамках которого возобновили работу непродовольственные магазины, площадью до 400 квадратных метров, парикмахерские, стоматологии, автосервисы и автомойки.

На 7 июля число заражений коронавирусом в Карачаево-Черкесии достигло 3850, умерли 15 человек. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Карачаево-Черкесии, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Карачево-Черкесии вторую неделю подряд снижается число заболевших коронавирусом, из-за чего власти региона приняли решение ослабить введенные ранее из-за эпидемии ограничения, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. "Второй этап, преимущественно, касается экономики республики. С сегодняшнего дня возможна работа предприятий торговли непродовольственными товарами на площади до 800 квадратных метров и уличная торговля. Эти объекты могут открыться только при строгим соблюдении правил санитарно-эпидемиологического режима", – написал он 6 июля на своей странице в Instagram.

Темрезов подчеркнул, что для жителей ограничения не снимаются. "По-прежнему запрещены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, сохраняется режим самоизоляции для наших старших, также необходимо воздерживаться от массовых семейных мероприятий. Прошу не забывать о ношении масок в общественных местах и в транспорте и о социальной дистанции", – написал глава региона.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". 

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Карачаево-Черкесия опередила Дагестан по числу новых заражений COVID-19", "Журналистская аналитика по COVID-19 в Карачаево-Черкесии дала повод для уголовного дела", "Организаторы хаджа готовятся к отмене паломничества из-за пандемии".

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