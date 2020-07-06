Прокуратура Армении добилась пересмотра дела о смерти Погосяна

06 июля 2020, 20:07

Судебное следствие по делу о смерти гражданина Грузии Погоса Погосяна возобновлено после показаний свидетеля об избиении Погосяна охранниками Роберта Кочаряна.

Как писал "Кавказский узел", гражданин Грузии армянского происхождения, член партии "Дашнакцутюн" Погос Погосян умер в ночь на 25 сентября 2001 года в ереванском кафе "Арагаст". По официальной версии, в кафе произошла потасовка между телохранителем Роберта Кочаряна Агамалом Арутюняном и Погосяном, который во время инцидента споткнулся, ударился головой и от полученных травм умер. Агамал Арутюнян, обвиненный в убийстве по неосторожности, в 2002 году был приговорен к условному лишению свободы сроком на два года. В июне 2019 года британец Стивен Ньютон публично заявил о том, что стал очевидцем убийства Погосяна и видел, как его забили до смерти телохранители Кочаряна. Прокуратура обратилась в Апелляционный суд Армении с требованием начать новое судебное разбирательство по делу об убийстве Погосяна.

Основанием для повторного слушания дела об убийстве Погоса Погосяна стали свидетельские показания Стивена Ньютона, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.

"Апелляционный суд счел убедительными новые обстоятельства, свидетельствующие, что фигурант дела Агамал Арутюнян совершил более тяжкое преступление, чем то, за которое он был осужден. Новые обстоятельства также свидетельствуют о соучастии других лиц", - пояснил представитель Генпрокуратуры.

По решению суда, в отношении Агамала Арутюняна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавил сотрудник ведомства.

Отметим, что в Ереване проходит суд по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, который обвиняется в получении взятки в размере трех миллионов долларов, а также в подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года, во время которой погибли десять человек. Кочарян был взят под стражу. Заседания суда проходили на фоне акций протеста его сторонников и противников. 18 июня суд освободил Кочаряна под залог.

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Роберте Кочаряне.