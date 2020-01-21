21 января 2020, 09:11

Прокуратура Армении потребовала нового судебного разбирательства по делу Погоса Погосяна

Прокуратура обратилась в Апелляционный суд Армении с требованием начать новое судебное разбирательство по делу об убийстве гражданина Грузии Погоса Погосяна в ереванском кафе "Арагаст", которое произошло почти 19 лет назад. 

Как писал "Кавказский узел", гражданин Грузии армянского происхождения, член партии "Дашнакцутюн" Погос Погосян умер в ночь с 24 на 25 сентября 2001 года в ереванском кафе "Арагаст". По официальной версии, в туалете кафе произошла потасовка между телохранителем Роберта Кочаряна Агамалом Арутюняном и Погосяном, который во время инцидента споткнулся и ударился головой о кафельный пол и от полученных травм умер. Причиной инцидента стало то, что Погосян, увидев в кафе Кочаряна, крикнул "Привет, Роб!". Обвинение в убийстве Погосяна было предъявлено Агамалу Арутюняну, и в 2002 году суд приговорил его к условному лишению свободы сроком на два года, признав виновным в убийстве по неосторожности. В июне 2019 года британец Стивен Ньютон публично заявил о том, что он стал очевидцем убийства Погосяна и видел, как его забили до смерти телохранители Кочаряна.

Прокуратура Армении изучила рассмотренное судом первой инстанции дело об убийстве Погоса Погосяна, а также заявление Стивена Ньютона и приложенные к нему документы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службе прокуратуры.

"Заявление Стивена Джона Ньютона содержит существенную информацию, которая свидетельствует о том, что Погос Погосян умер не по неосторожности, а его умышленно убили из хулиганских побуждений", - отметил представитель пресс-службы.

В связи с этим обстоятельством в ереванской прокуратуре начато производство. Опрошены свидетели, которые подтвердили заявление Ньютона о том, что Погоса Погосяна избила группа лиц, информировал сотрудник ведомства.

Результаты назначенной новой судмедэкспертизы существенно отличаются от данных заключения, полученного по данному уголовному делу ранее. В связи с этим генпрокуратура и представила жалобу в Апелляционный суд об отмене решения от 21 февраля 2002 года и передаче дела на новое рассмотрение в суде, сообщил представитель пресс-службы.

Примечание:

"Активисты потребовали вернуть Кочаряна под стражу", "Погосян требует справедливого суда", "Продолжается процесс по делу об убийстве Погосяна".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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