Прокуратура Армении потребовала возобновить расследование убийства Погоса Погосяна

30 сентября 2019, 21:01

В Следственный комитет направлены материалы об убийстве в Ереване гражданина Грузии Погоса Погосяна в 2001 году, за которое был осужден охранник второго президента Армении Роберта Кочаряна. Генпрокуратура сочла необходимым возобновить расследование дела по статье о преднамеренном убийстве с учетом показаний свидетеля.

Как писал "Кавказский узел", гражданин Грузии армянского происхождения, член партии "Дашнакцутюн" Погос Погосян умер в ночь с 24 на 25 сентября 2001 года в ереванском кафе "Арагаст". Согласно данным судмедэкспертизы, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Обвинение в убийстве Погосяна было предъявлено телохранителю Роберта Кочаряна Агамалу Арутюняну. В 2002 году суд приговорил его к условному лишению свободы сроком на два года, признав виновным в убийстве по неосторожности. Инцидент, в результате которого погиб Погосян, не получил ни моральной, ни правовой оценки, заявляла оппозиция.

По официальной версии, в туалете кафе "Арагаст" произошла потасовка между Агамалом Арутюняном и Погосяном, который во время инцидента споткнулся и ударился головой о кафельный пол и от полученных травм умер. Потасовка произошла после того, как Погосян, увидев в кафе Кочаряна, крикнул "Привет, Роб!". Именно это якобы стало причиной конфликта с охраной тогдашнего главы государства, пишет "Sputnik-Армения".

Сегодня советник генпрокурора Армении Гор Абрамян сообщил, что дело об убийстве Погоса Погосяна с новыми обстоятельствами направлено в Следственный комитет Армении. Прокуратура требует квалифицировать преступление по пунктам 7 и 10 части 2 статьи 104 УК Армении (убийство, совершенное группой лиц по хулиганским побуждениям).

Как сообщил Гор Абрамян на своей странице в Facebook, по делу об убийстве Погоса Погосяна появились значимая информация. "Срок давности не пройден, поскольку за данное преступление полагается пожизненное заключение. А согласно статье 75 УК РА, вопрос о применении срока давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое пожизненным заключением, решается судом", - написал Абрамян, слова которого перевел с армянского языка на русский корреспондент "Кавказского узла".

В частности, как отметил Абрамян, полученная прокуратурой информация свидетельствует о том, что Погос Погосян лишился жизни не по неосторожности, а в результате преднамеренных хулиганских действий группы лиц. В числе причастных к смерти Погосяна есть невыясненные следствием лица, указал он, добавив, что ранее следствию не были известны эти обстоятельства.

В прокуратуре Армении корреспонденту "Кавказского узла" пояснили, что в июне 2019 года ведомство получило сведения от британца Стивена Ньютона касательно убийства Погоса Погосяна.

Как сообщил сотрудник пресс-службы прокуратура, в письме Стивен Ньютон рассказывает, как стал очевидцем убийства Погосяна в кафе "Арагаст" в 2001 году. Ньютон утверждает, что Погосяна забили до смерти телохранители Роберта Кочаряна. По словам британца, он писал об этом заявление в суд, но суд не стал его рассматривать, поскольку оно было написано на английском языке.

Как отметил сотрудник прокуратуры, свое заявление Стивен Ньютон направлял премьер-министру Армении Николу Пашиняну еще в прошлом году, но ответа не получил.

5 сентября 2019 года в интервью Радио "Азатутюн" 74-летний Стивен Ньютон заявил, что готов дать показания по делу об убийстве Погосяна. Он рассказал, что в 2001 году в Ереване работал в качестве приглашенного преподавателя в Школе управления.

На следующий день после инцидента в кафе "Арагаст" посол Великобритании в Армении помог ему отправиться в Румынию, поскольку были беспокойства по поводу его безопасности. Ньютон сообщил, что он записал свои показания в Румынии и в присутствии британского консула в этой стране подписал их и в запечатанном виде отослал в Армению. Эти свидетельские показания, копия которых до сих пор хранится у Ньютона, адвокату правопреемника Погоса Погосяна Рубену Саакяну так и не удалось приобщить к делу, приводит слова Стивена Ньютона, сказанные в эфире Радио "Азатутюн", агентство "Арминфо".

О том, что прокуратура начала изучать заявление Стивена Ньютона об убийстве Погоса Погосяна средствам массовой информации, в ведомстве сообщили 6 сентября, передает "Арменпресс".

Напомним, в настоящее время в Ереване проходит суд по делу Роберта Кочаряна, который обвиняется в получении взятки в размере трех миллионов долларов, а также в подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года, во время которой погибли десять человек. Кочарян был взят под стражу. Заседания суда проходят на фоне акций протеста его сторонников и противников.