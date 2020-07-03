Суд в Краснодаре отклонил жалобу на арест депутата Коровайного

03 июля 2020, 19:58

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об аресте депутата райсовета Александра Коровайного на 10 суток, сообщил адвокат Михаил Беньяш. Сам Коровайный, который уже отбыл наказание, считает арест политическим и связывает его с организацией наблюдения за голосованием на референдуме о поправках к Конституции.

Как информировал "Кавказский узел", 23 июня Ейский городской суд на 10 суток арестовал депутата райсовета Александра Коровайного за неисполнение законных требований правоохранителей во время акции протеста. Защита депутата заявила, что митинг против поправок к Конституции России был санкционирован, и обжаловала решение суда.

Жалоба на решение Ейского городского суда об аресте Александра Коровайного рассматривалась сегодня в Краснодарском краевом суде. Судья отказал в ее удовлетворении, сообщил адвокат Михаил Беньяш, который представляет интересы депутата.

"Судью даже не смутили разъяснения пленума ВС №28 от 26.06.2018, в которых ясно говорится, что 19.3 (статья КоАП России о неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции - прим. "Кавказского узла") на митингах не применяется, поскольку есть специальная норма. А Коровайного, как мы помним, задержали на митинге именно по 19.3", - сказал Беньяш корреспонденту "Кавказского узла".

Он также заявил, что намерен обжаловать решение краевого суда, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Невыполнение участником публичного мероприятия законных требований или распоряжений указанных представителей власти, а также воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей, связанных с обеспечением общественного порядка, безопасности граждан и соблюдением законности при проведении публичного мероприятия, подлежит квалификации по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ ( Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга), которая в данном случае является специальной по отношению к части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, указано в постановлении пленума Верховного суда.

Депутат Совета Ейского района Александр Коровайный отбыл 10 суток и вышел из изолятора временного содержания сегодня ночью. По его словам, он намерен обжаловать решение двух судебных инстанций, поскольку не считает себя виновным.

"Я просил сотрудников полиции представиться, показать документы, разъяснить мне, за что меня задерживают. Это все требования закона о полиции. Они отказались выполнить эти требования", - рассказал Коровайный корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, судья Ейского городского суда отказался допросить всех свидетелей, которые подтвердили бы, что он не оказывал сопротивления полицейским. При этом, добавил депутат, видеозапись его задержания была исследована в суде.

"Допросили только мою помощницу Анастасию Терентьеву. Судья решила, что она могла не видеть, что я оказывал сопротивление во время задержания, а видеозапись якобы могла быть записана позже и на неё не попало невыполнение мною законных требований сотрудников полиции", - сообщил Коровайный.

С 25 июня по 1 июля в России прошло голосование по поправкам к Конституции. За первые пять дней голосования на Кубани, по данным избиркома, явка составила более 58 процентов. Местные жители сказали, что не видят смысла участвовать в голосовании. Также они заявили о принуждении к надомному голосованию. 1 июля координатор Ейского независимого наблюдения, помощник депутата Ейского районного совета Александра Коровайного Анастасия Терентьева сообщила о том, что независимых членов участковых избирательных комиссий не пускали на участки, а избиратели выясняли, что за них уже кто-то проголосовал.

Коровайный связывает свой арест с тем, что организовывал независимое наблюдение за ходом голосования. "Мы планировали многих независимых наблюдателей аккредитовать в Общественной палате Кубани. У меня были подготовлены документы, на следующий день после митинга я должен был увезти их в Краснодар. Но меня арестовали и не дали возможности сообщить моим коллегам, где находятся документы", - пояснил Коровайный.

В итоге за ходом голосования следили наблюдатели, которые были аккредитованы самостоятельно, при этом их направили на самые дальние и небольшие участки. Коровайный убежден, что его арест фактически сорвал независимое наблюдение в районе.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

Как сообщалось, нарушения при голосовании по конституционным поправкам и препятствия со стороны членов участковых избирательных комиссий вынудили независимых наблюдателей в Ейске вызвать полицию. Они поставили под сомнение официальные данные о явке, назвав ее низкой.