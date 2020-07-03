Суд в Кабардино-Балкарии счел неубедительными претензии Минюста к поисковикам

03 июля 2020, 03:50

Верховный суд республики отказался по иску Минюста ликвидировать отряд "Кавказский рубеж", который производил раскопки без согласования с военным ведомством. Обнаруженные поисковиками останки солдат пока остатся незахороенными.

Как сообщал "Кавказский узел", Управление Минюста КБР 23 января этого года обратилось в Верховный суд КБР с административным иском о ликвидации поискового отряда «Кавказский рубеж». Отряду были предъявлены претензии в том, что он без согласования в установленном порядке вскрыл захоронение бойцов ВОВ в районе Красная поляна Майского района, где летом-осенью 1942 года проходила линия обороны. Из захоронения были извлечены человеческие останки, а также гранаты, взрыватели и патроны.

Рассмотрение иска неоднократно откладывалось, оно было рассмотрено 23 июня. Решение суда представителем «Кавказского рубежа» было получено 2 июля.

Как следует из искового заявления, деятельность поисковых отрядов регламентируется Федеральным законом «Порядок организации поисковых работ». В соответствии с данным законом, руководство поисковыми работами возлагается на уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Таким органом, в соответствии с Указом Президента РФ от 22.01.2006 года является Министерство обороны РФ.

Порядок организации и проведения поисковой работы был утвержден приказом Минобороны от 19 ноября 2014 года.

«В нарушение вышеуказанного Порядка «Кавказский рубеж» не уведомило Минобороны РФ о планах проведения поисковых работ на территории Майского района, что подтверждается ответом Минобороны на запрос Управления от 14 ноября 2019 года», - говорится в исковом заявлении.

Уполномоченная комиссия Минюста РФ про КБР посчитала, что в деятельности военно-патриотического отряда «Кавказский рубеж» имеются грубые нарушения и просила суд ликвидировать его.

Все поисковые мероприятия руководство отряда согласовывало с администрацией Майского района, ставило в известность полицию района. Кроме того, мероприятия освещались в республиканских СМИ, заявил командир отряда Виктор Цибин.

В решении Верховного суда (копия решения имеется в распоряжении "Кавказского узла") со ссылкой на ФЗ «Об общественных объединениях» указывается, что основанием для ликвидации общественного объединения является неоднократное грубое нарушение Конституции РФ и федеральных законов, а также систематические осуществление объединением деятельности, противоречащей его уставным целям.

При этом, как указывается в решении, закон не устанавливает перечень грубых нарушений. Какие нарушения считать грубыми, решает суд. Далее в документе отмечается, что грубыми нарушениями можно считать, в частности, пропаганду войны, разжигание межнациональной, расовой или религиозной ненависти, призывы к вражде и насилию и т.д. По мнению Верховного суда КБР, в деле нет доказательств, что «Кавказский рубеж» допустил подобные действия или призывы.

Суд учел также, что поисковый отряд «проводит большой объем работы, связанная с увековечиванием памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, что подтверждается приобщенными материалами и показаниями свидетелей». Суд посчитал, что отсутствуют правовые основания для удовлетворения иска о ликвидации поискового отряда как юридического лица.

Командир отряда Виктор Цибин выразил удовлетворение решением суда. Он рассказал, что первым делом направит заявление в прокуратуру Майского района о возврате в краеведческий музей экспонатов – миномета и ствола противотанкового ружья, которые были изъяты сотрудниками районной полиции у него дома.

"4 ноября прошлого года мы проводили выставку боевого оружия, в том числе оружия времен Великой Отечественной войны. Я взял в местном музее два экспоната и должен был их вернуть на следующий день, но с утра ко мне пришли с обыском", - пояснил Виктор Цибин коррепсонденту "Кавказского узла".

Цибин отметил, что в его действиях состава преступления не нашли, но экспонаты обратно до сих пор не возвращены. На его письменное обращение в Майскую полицию ответа пока не последовало.

Командир отряда также рассказал, что найденные в Красной Поляне останки солдат до сих пор остаются незахороненными.

По словам Цибина, в августе 1942 года в районе хутора Красная Поляна проходила линия обороны. В том числе в этом месте оборону держала 392-я стрелковая дивизия, сформированная в августе 1941 года в городе Гори Грузинской ССР, переброшенная на Северный Кавказ в июле 1942 года. 18 августа немецкие танки прорвались к Прохладному. В боях в районе Прохладного дивизия понесла большие потери.

В конце сентября подразделения дивизии принимали участие в боях на южном берегу реки Черек у Майского, где погибло много бойцов.

«Можно сказать однозначно, что найденные шесть целых останков и часть останков одного человека, а также разрозненные останки и личные вещи, часть газеты на грузинском языке, куда были завернуты запалы для гранат, принадлежат бойцам и командирам 790-го полка 392-й стрелковой дивизии, павшим 1-2 октября 1942 года. Они были похоронены, вернее засыпаны землей, в тех позах, в которых их застала смерть», - рассказал Виктор Цибин.

По его словам, останки солдат уже год лежат в морге города Майский, а вопрос их перезахоронения не решается.

В Кабардино-Балкарском республиканском военкомате корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что останки будут перезахоронены через месяц в Терском районе.

Виктор Цибин выразил недоумение – почему останки солдат, найденных в Майском, должны быть захоронены в Терском районе. По его словам, останки бойцов перезахоранивают там, где их нашли. Исключением является, если бойцов увозят на родину. Однако родственники грузинских солдат так и не нашлись, хотя информация о них передавалась в город Гори, откуда они предположительно призывались на войну. Кроме того, по его словам, в Красной Поляне еще много незахороненных останков. Это место достойно того, чтобы там был установлен мемориал.

Напомним также, что в июле 2019 года председатель отделения общественного движения "Поисковое движение России" в Кабардино-Балкарии Андрей Попета обратился с письмом в министерство обороны, в котором обвинил членов двух других поисковых отрядов - Нальчикского имени 115-й кавалерийской дивизии и "Кавказского рубежа" в том, что они проводят "несанкционированные полевые выходы, подъем боеприпасов и эксгумационные работы". Он, в частности, указал на раскопки воинского захоронения в районе Красной Поляны в Майском районе, произведенные 12, 14 и 16 марта 2019 года. Члены обоих поисковых отрядов отвергли обвинения.