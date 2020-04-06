Минюст Кабардино-Балкарии потребовал ликвидировать поисковый отряд "Кавказский рубеж"

06 апреля 2020, 03:03

"Кавказский рубеж" не уведомил министерство обороны Российской Федерации о планах провести поисковые работы в Майском районе, заявило министерство юстиции, потребовав ликвидировать поисковый отряд. По словам командира отряда Виктора Цибина, все документы были высланы вовремя, а работы велись под контролем спецслужб.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2019 года председатель отделения общественного движения "Поисковое движение России" в Кабардино-Балкарии Андрей Попета обратился с письмом в министерство обороны, в котором обвинил членов двух других поисковых отрядов - Нальчикского имени 115-й кавалерийской дивизии и "Кавказского рубежа" в том, что они проводят "несанкционированные полевые выходы, подъем боеприпасов и эксгумационные работы". Он, в частности, указал на раскопки воинского захоронения в районе Красной Поляны в Майском районе, произведенные 12, 14 и 16 марта 2019 года. Члены обоих поисковых отрядов отвергли обвинения.

Управление Минюста Российской Федерации по Кабардино-Балкарии обратилось в Верховный суд республики с административным иском о ликвидации поискового отряда «Кавказский рубеж». Рассмотрение искового заявления назначено на 15 апреля. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" 5 апреля рассказал командир отряда Виктор Цибин.

В исковом заявлении (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла») говорится, что организация была создана на учредительном собрании 29 июня 2018 года и дислоцируется в городе Майский Кабардино-Балкарии.

Как следует из документа, основанием для иска стали «результаты внеплановой документальной проверки». «Установлено, что члены организации с 11 марта по июль 2019 года проводили поисковую работу в районе поселка Красная Поляна Майского района КБР, где в августе 1942 года проходила линия обороны. При производстве работ членами отряда было обнаружено 14 человеческих останков, в том числе семь целых скелетов, остальные семь - в виде фрагментов человеческих костных останков», - говорится в исковом заявлении.

Также в заявлении отмечается, что на месте вскрытого захоронения были обнаружены и изъяты "гранаты РГД-33, Ф-1 в количестве 12, восемь взрывателей и патроны различного калибра". При этом, по данным ведомства, поисковые работы "не были согласованы в установленном порядке".

Как следует из искового заявления, деятельность поисковых отрядов регламентируется Федеральным законом «Порядок организации поисковых работ», в соответствии положениями которого руководство поисковыми работами возлагается на уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Таким органом в соответствии с Указом Президента РФ от 22 января 2006 года является министерство обороны Российской Федерации.

Порядок организации и проведения поисковых работ утвержден приказом Минобороны от 19 ноября 2014 года. «В нарушение вышеуказанного порядка «Кавказский рубеж» не уведомило Минобороны РФ о планах проведения поисковых работ на территории Майского района, что подтверждается ответом Минобороны на запрос Управления от 14 ноября 2019 года», - говорится в исковом заявлении.

Прокуратура Майского района также провела проверку деятельности «Кавказского рубежа», в ходе которой было установлено, что ни в 2018, ни в 2019 годах до начала поисковых работ никакие планы проверок организация в Минобороны не направляла, что является нарушением статьи 8 Закона «Порядок организации поисковых работ».

"Уполномоченная комиссия Минюста РФ по КБР посчитала, что в деятельности военно-патриотического отряда «Кавказский рубеж» имеются грубые нарушения и просит суд ликвидировать его", - говорится в исковом заявлении.

По словам Виктора Цибина, он не согласился с иском и направил в суд свои возражения. Он, в частности, указал, что отрядом было запланировано проведение поисковых работ с 15 марта 2019 года по 1 декабря 2019 года.

«Перед каждым выходом на поисковую работу руководство отряда ставило в известность администрацию района, районный отдел полиции. Мероприятия освещались в республиканских СМИ. Вся поисковая работа проводилась под непосредственным контролем спецслужб. Все найденные останки передали представителям Следственного Комитета, все взрывоопасные предметы – соответствующим службам», - говорится в возражениях командира отряда (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

По данным, которые в своем возражении привел Цибин, отрядом "было проведено 47 разведочно-поисковых выходов, во время которых подняли 21 останков наших солдат, погибших в ВОВ (Великой Отечественной войне) и не похороненных". Он также подробно рассказал о деятельности отряда по военно-патриотическому воспитанию. К обращению в суд приложены подтверждающие документы.

Виктор Цибин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 10 мая 2019 года он выслал все учредительные документы в министерство обороны Российской Федерации, в доказательство чего имеется скриншот.

«Они нам ответили звонком, что мы можем работать до конца 2019 года, так как были зарегистрированы в марте и не могли подать план работы в ноябре 2018 года. Они не препятствовали нашей поисковой работе. В любом случае это не является грубым нарушением для работы, тем более мы придерживались рекомендаций по ведению всех документов при поисковой работе», - сказал Цибин.

Какими-либо комментариями представителей Министерства обороны Российской Федерации относительно иска к поисковому отряду "Кавказский узел" пока не располагает.