Суд оправдал главного архитектора Ростова-на-Дону

29 июня 2020, 20:16

Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин не виновен в превышении полномочий и халатности, постановил суд, указав на право Илюгина добиваться реабилитации.

Как информировал "Кавказский узел", Илюгин был задержан 14 февраля 2019 года. Через полгода его перевели под домашний арест, а 3 февраля 2020 года освободили под подписку о невыезде. После этого Илюгин взял отпуск, а в марте вышел на работу.

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону признан невиновным в превышении полномочий и халатности, он оправдан с правом на реабилитацию. "Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте суда.

Согласно обвинительному заключению, в 2014 году Роман Илюгин после проверки документов согласовал выдачу разрешения на строительство жилого дома застройщику, который впоследствии был осужден за мошенничество на почти пять миллионов рублей. Илюгин, по данным следствия, также выдал разрешение на строительство одноквартирного трехэтажного дома другому застройщику, который построил вместо дома автосервис. Также прокуратура обвиняла чиновника в том, что он в 2011-2017 годах не помешал возведению самостроев по 12 адресам в Ростове-на-Дону. Главный архитектор не признал своей вины .

Помимо Илюгина, в Ростовской области по делам о выдаче разрешений на строительство домов были арестованы главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига и главный архитектор региона Алексей Полянский. Всего в 2019 году в Ростовской области были задержаны четверо архитекторов, говорится материале "Кавказского узла" "ЮФО-2019: пытки, массовые протесты, технологии "точечных репрессий".