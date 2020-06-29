Россельхознадзор запретил поставки баранины с юга России

29 июня 2020, 13:12

Эмбарго на поставки баранины из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в другие регионы России будет действовать с 1 июля до мая 2021 года, сообщил сегодня Россельхознадзор, объяснив это международными требованиями к безопасности по ящуру. Решение ведомства не только ударит по отрасли, но и сократит приток инвестиций в регионы, предупредили экономисты.

С 1 июля вступают в силу правила, согласно которым регионы, которые не признаны свободными от ящура, не могут продавать такие товары до отдельного решения Всемирной организацией охраны здоровья животных. Соблюдение этих условий является необходимым для поддержания присужденного Всемирной организацией охраны здоровья животных (МЭБ) статуса страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации, пояснили в ведомстве. "Официально установленный МЭБ статус является одним из важнейших элементов обеспечения доступа продукции из РФ на внутренние рынки других стран мира", - сообщили в Россельхознадзоре.

Россия до начала августа должна подать заявку на присвоение соответствующего статуса проблемным зонам внутри страны, а результаты ее рассмотрения будут объявлены только в мае 2021 года. Эмбарго будет действовать вплоть до этого срока, информировал сегодня "Интерфакс".

Ящур - опасное заразное заболевание скота. Он поражает слизистые оболочки ротовой полости животных. Кроме того, эта болезнь приводит к поражению конечностей, судорогам, мышечной дрожи и, в последующем, к гибели животного.

Большинство регионов России входят в благополучную по ящуру зону, однако это не относится ни к одному из регионов Южного и Северо-Кавказского федерального округов. Неблагополучны Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня. Россельхознадзор планирует добиться для ЮФО и СКФО статуса зоны, благополучной по ящуру с вакцинацией, указано в публикации на сайте ведомства.

Эксперты указали на негативные последствия эмбарго для экономики

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2019 году в России произведено 462,2 тыс. тонн баранины, из них 59,3% пришлось на ЮФО и СКФО. По мнению президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, решение Россельхознадзора может, в частности, остановить приток инвестиций в эти регионы и отрасль в целом. Статус страны, свободной от ящура, можно получить не в ущерб собственным производителям, настаивает Альберт Давлеев. По его словам, возможны программы вакцинации, учета животных, разделение производств по принципу защиты и контроля за оборотом продукции, информировал сегодня "Коммерсант".

Стоимость баранины находится на низком уровне, а закрытие внутреннего рынка приведет к обвалу цен, считает министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. Еще одним следствием закрытия внутреннего рынка станет сокращение поголовья овец, а также тем, что отечественная баранина будет замещена на рынке импортной - из тех стран, что имеют статус МЭБ, привело издание мнение вице-президента ГК "Дамате" Андрея Григоращенко.