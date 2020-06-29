Число зараженных коронавирусом на Ставрополье превысило пять тысяч

29 июня 2020, 09:00

В Ставропольском крае за сутки выявлено 90 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число зараженных достигло 5063.

Как писал "Кавказский узел", к 28 июня общее число смертей от коронавируса в Ставропольском крае возросло до 94, число зараженных - до 4973, 2817 пациентов выздоровели. Коронавирус был также выявлен у 50 членов избирательных комиссий.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе на Ставрополье, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"За прошедший день скончался один пациент с подтвержденным диагнозом", - написал сегодня на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Общее число смертей от коронавируса составило 95, следует из его сообщения.

За сутки коронавирус выявлен у 90 человек, с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 5063 случая заражения, сообщил оперштаб Ставропольского края на своей странице "ВКонтакте".

По данным оперштаба, излечились от коронавируса 2817 пациентов, из них 32 были выписаны из больниц за минувшие сутки.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".