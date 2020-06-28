Коронавирус подтвержден у 50 сотрудников избиркома на Ставрополье

28 июня 2020, 11:29

COVID-19 был выявлен у сотрудников избирательных комиссий до начала совместной работы, все они отправлены на самоизоляцию, сообщил избирком Ставропольского края. Общее число зараженных в регионе возросло до 4973.

Как писал "Кавказский узел", к 27 июня общее число смертей от коронавируса в Ставропольском крае возросло до 92, число зараженных - до 4875, 2796 пациентов выздоровели.

В Ставропольском крае 25 июня для голосования по поправкам к действующей Конституции открылись 1394 участка. Организация голосования не позволяет исключить махинаций, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты. О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

Исследование на коронавирус дало положительный результат у 50 членов избирательных комиссий, сообщил 27 июня со ссылкой на председателя региональной комиссии Евгения Демьянова "Коммерсант".

Демьянов пояснил, что тестирование было проведено до начала совместной работы участковых комиссий, все зараженные находятся на самоизоляции.

Он также рассказал, что это не коснулось в целом работы состава участковых комиссий, так как заболевших заменят люди из резерва, отметил Демьянов. "Они никогда не контактировали со своими коллегами... Были созданы резервные составы участковых избирательных комиссий", - сказал он.

Демьянов также уточнил, что всего в организации голосования в крае было задействовано более 40 тысяч человек, все они были протестированы на COVID-19.

За сутки коронавирус на Ставрополье выявлен у 98 человек, с начала эпидемии в крае зарегистрировано 4973 случая заражения, сообщил сегодня на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Ещё два пациента с коронавирусной инфекцией скончались, общее число умерших возросло до 94, отметил он.

Губернатор также указал, что вылечились от коронавируса 2817 пациентов. "На сегодня в крае почти 57% всех случаев заболевания COVID-19 завершились выздоровлением", - написал Владимиров.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Новости о голосовании по поправкам к Конституции России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".