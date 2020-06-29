29 июня 2020, 06:40

Названы имена причастных к убийству Абдулбасира Омарова в Махачкале

Министерство внутренних дел по Дагестану установило причастных к убийству Абдулбасира Омарова и объявило их в розыск.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня в Махачкале застрелен Абдулбасир Омаров - племянник бывшего руководителя "Дагавтодора" и дагестанского филиала Упрдор "Каспий" Магомедрасула Омарова.

Министерство внутренних дел по Дагестану сообщило 28 июня в своем Instagram-аккаунте, что установлены лица, которые причастны к убийству Абдулбасира Омарова. Публикация по данным на 06.20 мск сегодня, 29 июня набрала 170 514 просмотров и 652 комментария.

"Проведенными мероприятиями установлено, что к совершению данного преступления имеют причастность следующие лица: Асиятилов Суракат 1995 г.р.; Асиятилов Хусейн 1994 г.р.; Гаджиев Нурмагомед 1996 г.р." - сообщает ведомство и предлагает тем, кто что-то знает о местонахождении разыскиваемых, обратиться в полицию.

"Официально постановление о розыске вышеуказанных лиц подписано 26 июня 2020 года. До этого информация была предварительной", - также говорится в публикации.

Отметим, что на официальном сайте МВД информации о подозреваемых по данным на 06.20 мск сегодня, 29 июня нет.

Примечание:

"Суд отменил приговор пенсионеру МВД по делу об убийстве жительницы Дагестана", "Пользователи YouTube сравнили конфликт в Манасе и дело убитых пастухов", "Версия кровной мести озвучена после стрельбы в Кизляре".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 июня 2020, 08:07

29 июня 2020, 07:40

29 июня 2020, 05:22

29 июня 2020, 04:30

29 июня 2020, 03:40

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи