Названы имена причастных к убийству Абдулбасира Омарова в Махачкале

29 июня 2020, 06:40

Министерство внутренних дел по Дагестану установило причастных к убийству Абдулбасира Омарова и объявило их в розыск.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня в Махачкале застрелен Абдулбасир Омаров - племянник бывшего руководителя "Дагавтодора" и дагестанского филиала Упрдор "Каспий" Магомедрасула Омарова.

Министерство внутренних дел по Дагестану сообщило 28 июня в своем Instagram-аккаунте, что установлены лица, которые причастны к убийству Абдулбасира Омарова. Публикация по данным на 06.20 мск сегодня, 29 июня набрала 170 514 просмотров и 652 комментария.

"Проведенными мероприятиями установлено, что к совершению данного преступления имеют причастность следующие лица: Асиятилов Суракат 1995 г.р.; Асиятилов Хусейн 1994 г.р.; Гаджиев Нурмагомед 1996 г.р." - сообщает ведомство и предлагает тем, кто что-то знает о местонахождении разыскиваемых, обратиться в полицию.

"Официально постановление о розыске вышеуказанных лиц подписано 26 июня 2020 года. До этого информация была предварительной", - также говорится в публикации.

Отметим, что на официальном сайте МВД информации о подозреваемых по данным на 06.20 мск сегодня, 29 июня нет.