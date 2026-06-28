Нелегальная майнинг-ферма обнаружена в Дагестане

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В селе Майданское энергетики обнаружили нелегальную майнинг-ферму на 26 устройств для добычи криптовалюты.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня в селе Майданское Унцукульского района была найдена нелегальная майнинг-ферма на 90 устройств. 13 июня майнинг-ферма на 111 устройств была обнаружена в другом населенном пункте района - селе Унцукуль.

В селе Майданское Унцукульского района найдена очередная майнинг-ферма. В ходе проверки на одном из объектов энергетики специалисты "Дагэнерго" обнаружили 26 специализированных устройств для добычи криптовалюты, пишет 27 июня РИА "Дагестан".

По словам начальника Гумбетовских районных электросетей Мухтарахмеда Муртазаева, суммарная мощность оборудования составила 91 кВт, вся техника была подключена к электросетям без заключения договора.

Напомним, что дагестанские энергетики в ноябре 2025 года сообщили, что выявили с начала года 73 факта хищения электроэнергии владельцами майнинг-ферм, общий ущерб от которых составил 85,7 миллиона рублей.

В декабре 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети. Согласно постановлению кабмина, с 2025 года до 15 марта 2031 года полный запрет на майнинг введен в том числе в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

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