Жители Гальского района пожаловались на трудности возвращения из Грузии

25 июня 2020, 19:25

Вернувшиеся из Грузии по гуманитарному коридору 700 жителей Абхазии были протестированы на коронавирус и отправлены на двухнедельный карантин. Домой смогли вернуться лишь те, которые имеют вид на жительство или паспорт образца 2016 года.

Как сообщал "Кавказский узел", гуманитарный коридор для возвращения временно находившихся в Грузии жителей Абхазии был открыт с 22 по 24 июня, а выехать по нему из Абхазии разрешалось лишь сотрудникам ИнгурГЭС и представителям международных организаций.

С начала пандемии в Абхазии зафиксировано 38 случаев заражения коронавирусом. Статистика распространения коронавируса в регионах Кавказа отражена на регулярно обновляемой карте на главной странице "Кавказского узла". Карта обновляется как минимум шесть раз в сутки. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Все вернувшиеся в Абхазию должны две недели провести на карантине

За время работы гуманитарного коридора с 22 по 24 июня на границе с Грузией в Абхазию вернулись 700 жителей Гальского района, сообщил начальник пограничного отряда Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов корреспонденту "Кавказского узла".

"Только в первый день за несколько часов границу пересекли 112 человек, они много дней не могли попасть домой, скитались в Грузии. На границе работал медицинский пост", - сообщил Латипов. Он отметил, что на границе пропускали только граждан Абхазии с паспортом образца 2016 года или тех, у кого есть вид на жительство в Абхазии. По информации Латипова, за два дня работы гуманитарного коридора ни один человек в сторону Грузии не выехал. Несколько человек не пустили в Абхазию, поскольку у них были просрочены паспорта.

Решение об открытии гуманитарного коридора принимает спецкомиссия при правительстве Абхазии, сообщил Латипов и заявил, что все, кто действительно хотел вернуться домой, воспользовались коридором.

Все прибывшие прошли медико-санитарный контроль, на границе был развернут медицинский пост, рассказала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик корреспонденту "Кавказского узла".

"У каждого въехавшего измерялась температура и был взят тест на COVID-19, коронавирусная инфекция не выявлена. Составлены списки всех граждан, которые пересекли границу, с телефонами и адресами. Всем рекомендовано провести 14-дневный карантин по домам", - сообщила Скорик. Она добавила, что списки приехавших переданы в отделы милиции по месту проживания, участковые будут проверять соблюдение карантина.

Жители Гальского района несколько месяцев ждали возвращения домой

Житель Гальского района Адгур Аршилава, который не мог попасть домой в Абхазию из-за закрытой границы, проживал у жительницы приграничного села Рухи. Аршилава сообщил, что перешел границу одним из первых 22 июня. "Больше трех месяцев я не был дома, не видел семью. Вы не представляете, сколько радости у меня и моей жены. Прошел на границе все необходимые анализы, мазок сделали, вроде нет коронавируса у меня. С удовольствием сижу дома с семьей, самоизолировался", - сообщил мужчина.

Бота Смыр находился в Грузии с февраля, 10 марта его после операции выписали из больницы в Зугдиди, граница оказалась закрыта, мужчина три месяца жил в гостинице. "Я дома, перешел границу 23 июня. Мне жена позвонила и сказала, что ей пришло смс-сообщение с информацией о гуманитарном коридоре, что я могу вернуться домой. Сразу же собрался и поехал на границу. Там меня встретили врачи, взяли анализы, и я поехал домой. Я рыдал, когда перешел границу", - сообщил Смыр.

Он отметил, что все это время деньги ему присылали родственники, сам не смог найти работу. "Я после операции, тяжелую работу мне нельзя - строить, грузить, таскать. Сидел вдали от дома и находился в ужасной депрессии", - отметил мужчина.

Жительница Гальского района Ирина Лабахуа рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее муж, который проходил в Грузии сложное лечение и из-за закрытой границы остался в Зугдиди у дальних родственников, вернулся домой ночью 22 июня. "Нам всем сообщили из администрации Гальского района, что открывается коридор, я позвонила мужу, он одним из первых перешел границу. Три месяца руководство Абхазии ничего не хотело делать, вытаскивать своих граждан", - сообщила Лабахуа.

Муж вернулся домой в тяжелом состоянии: как моральном, так и физическом, добавила Лабахуа. "Ему нужна была реабилитация после лечения, хорошее питание, в результате сидел у чужих людей, питался, чем придется, а нервов сколько! Я сколько могла, столько денег ему отправляла. Теперь дома, приходит в себя, до сих пор не верит, что вернулся", - сообщила женщина.

Ирина Лабахуа опасалась, что у ее мужа закончится вид на жительство в Абхазии прежде, чем откроются границы. "Нас, жителей Гальского района, фактически лишили абхазского гражданства, не выдав паспорта нового образца. Мы можем получить вид на жительство. Вот у мужа его действие заканчивается в конце июля, если бы сейчас не открыли, то его бы не впустили вообще", - рассказала женщина.

Отсутствие вида на жительство помешало жителю Гальского района вернуться домой

Житель Гали Астамур Лацузбая 6 марта выехал из Абхазии в Грузию на похороны родственника, 10 марта пытался вернуться обратно, но его не пустили, больше трех месяцев он жил у родственников и перебивался случайными заработками. 22 июня он попытался вернуться в Абхазию, но его снова не пустили, поскольку он имеет грузинское гражданство, а оформить вид на жительство в Абхазии не успел.

"Десять поколений моей семьи жили в Гальском районе, а я не могу теперь вернуться домой. Мы жертвы этого затяжного конфликта. Нас лишили родины. Наш лишили гражданства. Они вынуждают весь Гальский район уехать в Грузию. Я уже, видимо, уехал", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Лацузбая надеется, что после снятия всех ограничений в связи с распространением коронавируса его пропустят через границу. "Раньше я с грузинским паспортом ее спокойно пересекал. Никаких вопросов мне никто не задавал. Находясь в Грузии, я не могу сделать вид на жительство в Абхазии дистанционно, нужно делать это лично. Замкнутый круг", - посетовал мужчина.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".