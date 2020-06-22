Абхазия на три дня открыла границу для возвращения своих жителей из Грузии

22 июня 2020, 17:47

Гуманитарный коридор для возвращения временно находившихся в Грузии жителей Абхазии открыт с 22 по 24 июня 2020 года, а выехать по нему из Абхазии могут лишь сотрудники ИнгурГЭС и представители международных организаций.

Как писал "Кавказский узел", власти Абхазии временно открывали границу также с 26 по 31 мая, чтобы местные жители смогли вернуться домой после лечения в Грузии. Всех въезжающих в Абхазию помещают на двухнедельный карантин.

7 апреля стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Абхазии, с начала пандемии инфицировано 38 человек, скончался один. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

С 22 июня открыт коридор для пропуска временно находящихся в Грузии жителей Абхазии через КПП "Ингур". Пропускной пункт будет работать до 24 июня с 9:00 по 19:00 по местному времени. Все прибывающие из Грузии граждане обязаны будут пройти медико-санитарный контроль, сообщила Служба госбезопасности Абхазии.

На территории Грузии находятся много жителей Абхазии и людей, у которых есть вид на жительство на территории Гальского района, сообщил начальник пограничного отряда Службы госбезопасности Рустам Латипов. Выехать из Абхазии в Грузию могут только работники ИнгурГЭС и представители международных организаций, добавил он



На границе дежурят медработники, которые проверяют состояние здоровья прибывающих из Грузии людей, после чего они должны соблюдать двухнедельный карантин, сказал Латипов. "То, как приехавшие соблюдают условия карантина, будут проверять участковые милиционеры", - приводит его слова "Sputnik Абхазия". За первые четыре часа работы пропускного пункта через него прошло 102 человека, сообщил начальник погранотряда.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".