Пациенты грузинских клиник получили возможность вернуться в Абхазию

26 мая 2020, 11:31

Власти Абхазии временно открыли границу, чтобы местные жители смогли вернуться домой после лечения в Грузии. Всех въезжающих в Абхазию помещают на двухнедельный карантин.

Как сообщал "Кавказский узел", из-за пандемии коронавируса абхазские власти полностью закрыли границу с Грузией по реке Ингур с 14 марта. Пограничники не пустили назад жителей Гальского района, выезжавших в Грузию на заработки, для лечения и на похороны. Эти люди назвали себя "заложниками" и раскритиковали власти за отсутствие какой-либо помощи.

Закрытие границы - эффективная мера борьбы с пандемией, особенно в условиях, когда массовое тестирование на коронавирус в стране не проводится, считают опрошенные "Кавказским узлом" абхазские журналисты. При этом они указали, что поскольку тесты на заражение коронавирусной инфекцией проводятся только въезжающим в страну, официальные данные могут не отражать реальную картину заболеваемости.

С сегодняшнего дня открыта грузино-абхазская граница по реке Ингур. Это временная мера, она позволит вернуться домой тем жителям Абхазии, которые лечились в грузинских клиниках, сообщила главный санитарный врач Абзахии Людмила Скорик.

"Гражданам, пересекающим госграницу, обязательно при себе иметь подтверждение на лабораторное обследование по коронавирусной инфекции. При отсутствии такой справки будет забран биоматериал на исследование", - говорится в сообщении санитарного врача, опубликованном вечером 25 мая на странице "Гал ТВ" в Facebook. Там также отмечено, что все въезжающие на территорию Абхазии должны пройти 14-дневный карантин.

По данным абхазского оперативного штаба по защите населения от коронавируса, к 25 мая в Абхазии было выявлено 28 зараженных коронавирусом, один из которых скончался, а 15 выздоровели, информировала в ночь на 26 мая "Абхазия-Информ".

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

Напомним, что с 8 апреля Абхазия закрыла и границу с Россией, сделав исключение для военных, дипломатов и дальнобойщиков. Прекращение сообщения с Россией оставило без заработка трудоустроенных там жителей Абхазии и занятых в сфере обслуживания туристов. По ту сторону границы остались аптеки и больницы, в которые ездили жители приграничных сел. С 28 марта в стране действует режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса. 25 марта власти запретили массовые мероприятия, закрыли рынки и заведения общепита и до 1 мая ограничили въезд туристов. Из-за коронавируса сокращено количество выпускных экзаменов в школах, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".